Un hecho histórico, carretera El Desengaño-La Mina: Comité de Camino

-Señalan que hay confianza de las agencias para que este proyecto de 21 kilómetros culmine en este sexenio.

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca.- El Presidente del Comité de camino de la obra El Desengaño -La Mina José Manuel Castillo González, calificó como un hecho histórico el arranque de este proyecto, que beneficiará a 19 agencias de esa zona, al comprender esta obra que tiene contemplado pavimentar 21 kilómetros más 600 metros para llegar a la meta.

Resaltó que desde hace varios años, se había estado buscando que este proyecto se logrará sin resultado alguno, sin embargo reconoció que por fin hicieron eco las peticiones de estas agencias para que el Gobierno Federal, volteara a esta zona y diera luz verde a esta obra para que se pudiera realizar, por lo que indicó que hoy la ciudadanía está confiada que este camino se logre en este mismo sexenio.

También aseguró que seguirán insistiendo para que los trabajos por etapas no queden varados y así, no quede como un proyecto a medias, ya que dijo que este acceso es de vital importancia, no sólo para las agencias de Tuxtepec sino también para las del municipio de Loma Bonita que también utilizan este paso.

Se espera además que los 32 millones de pesos que aportarán para este camino en la primera etapa, sea para construir un proyecto de calidad como lo vienen haciendo con otras rutas para llegar a la cabecera municipal y es por eso que aseguró, que el comité y las Agencias estarán pendientes de que se aplique este recurso en la misma calidad de obra, para que esta sea duradera.

