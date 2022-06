Alto al oportunismo por concesiones, dicen taxistas de Tuxtepec a organizaciones sociales

-Apuntan que la gestión para el estudio de factibilidad avanza y es una lucha auténtica y solo de choferes taxistas.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- “No permitiremos que organizaciones intervengan en nuestras gestiones para obtener primero el estudio de factibilidad, y después las concesiones para prestar el servicio de taxis, la lucha es nuestra”, señalaron dirigentes de nueve asociaciones de choferes de taxis de Tuxtepec, tras las declaraciones del pasado lunes del líder de la CODECI Gaudencio Torres Pereda, pues ellos ya habían acordado con el Presidente Irineo Molina para que en esta semana los taxistas contarán con este documento.

Si bien el plazo para que el Gobierno del Estado entregue concesiones para prestar el servicio de pasaje en la modalidad de taxis ya feneció, nueve asociaciones de choferes continúan con el proceso para que se les autorice el estudio de factibilidad, esto para que quede precedente y continuar el proceso con la próxima administración estatal.

Donato Huerta Cruz, Presidente de la Unión de Choferes “24 de Septiembre”, mencionó que desde el 2017 buscan se les otorgue el estudio de factibilidad, sin embargo no se ha logrado debido a que no compaginaba la ideología de la anterior dirigencia, y esto no permitía que se compactara la alianza, sin embargo hoy están unidos para solicitar y gestionar y sacar adelante esta solicitud y se les otorguen las concesiones.

Mencionó que después de la manifestación que realizaron en la presidencia municipal el 19 de mayo en donde se entrevistaron con el alcalde Irineo Molina, y la reunión que tuvieron con la Comisión de Transporte el día 26, el proceso para el estudio de factibilidad va avanzando y solo esperan les hagan del conocimiento del día y la hora en que esta solicitud, se llevará a Sesión de Cabildo.

“Les presentamos un estudio sobre los hoteles, moteles, salones sociales, restaurantes, plazas, gasolineras, iglesias que se tienen en la ciudad así como de las 146 colonias regulares y 63 irregulares, para demostrar que sí hay economía en Tuxtepec y de la necesidad de más vehículos para que presten el servicio de transporte, en la modalidad de taxis a la ciudadanía”, señaló el dirigente taxista.

Manifestó que saben que el plazo para que el Gobierno del Estado entregue concesiones ya terminó, pues concluye 180 días antes de que termine la administración, sin embargo lo que quieren es contar con el estudio de factibilidad y la próxima administración tenga conocimiento y puedan continuar con esta gestión.

Afirmó que “no son oportunistas” y que no permitirán que ninguna organización “meta las manos” en esta lucha que ellos iniciaron ni tampoco que por “negociaciones políticas” se entreguen concesiones a quienes “no tienen derechos ni son merecedores a ellas”, en alusión a las declaraciones que hiciera el pasado lunes Gaudencio Torres Pereda dirigente de CODECI, luego de que esta agrupación se manifestó en Palacio Municipal sobre qué prácticamente él ya les había solucionado el problema y en esta semana los taxistas contarían con el estudio de factibilidad.



“Si alguna organización tiene choferes de taxis que demuestre su antigüedad y no habrá problema”, concluyó.

Comentarios

Este espacio es para ti, anúnciate con nosotros.

Escribe tu comentario