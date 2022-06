Sigue Reclusorio de Tuxtepec, implementando las medidas contra el covid-19

31 May, 2022

-Durante la pandemia y a la fecha, no tuvieron el deceso de alguna persona privada de su libertad

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Director del Centro Penitenciario de Tuxtepec, Oscar Rodríguez De la Rosa, señaló que a pesar de que ya se ven pocos casos de covid-19 en el municipio de Tuxtepec, continúan con las medidas contra el covid, para no poner en riesgo a los reclusos.

Dijo que desde que inició la pandemia empezaron a implementar varias medias contra esta enfermedad, y las cuales aún mantienen como son la toma de temperatura, se sanitizan al ingresar, además de que hay un tapete sanitizantes y quien presente temperatura no lo dejan ingresar.

Aseguró que no se presentó ningún deceso en este reclusorio a causa de esta enfermedad, además de que no tuvieron un caso con síntomas claros de covid, “es muy probable que comúnmente conocemos como asintomáticos, en ningún caso nos dimos a la tarea de presentarlo en el hospital y en consecuencia no tuvimos ningún deceso, la población interna tiene la recomendación del uso del cubrebocas a la fecha”.

Estas medidas ayudaron a que ningún recluso fuera cambiado, además de que ya se vacunó a la población y se les aplicó el refuerzo, y para lograr que todos se vacunaran hicieron un trabajo de concientización, en donde se les hizo ver que es un asunto de salud de todos y cada uno.

El Director, puntualizó además de que cuentan con una población de aproximadamente 360 reos, sin que haya una sobrepoblación.

FOTO: Ilustrativa

