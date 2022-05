Una vez más trabajadores del Congreso de Oaxaca protestan por otorgamiento de plazas

-Responsabilizan al Ex Diputado Gerardo García Henestrosa de cualquier situación que pueda presentarse.

Mario Romero/Jorge Acevedo

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- Este lunes personal de base del Congreso del Estado se manifestaron con el cierre del acceso principal del recinto legislativo, ya que se opone a la entrega de 60 plazas, mismas que fueron presuntamente otorgadas por el ex Diputado Local Gerardo García Henestrosa.

En la entrada principal colocaron pancartas que decían: “ya no más bases en el Congreso”, “Exigimos respeto a los acuerdos de la base trabajadora”, incluso pusieron los nombres de las personas que fueron beneficiadas con dichas plazas, los inconformes señalaron que al aumentar la plantilla de trabajadores de base, se les reducen las prestaciones que reciben, es por ello que decidieron manifestarse.

Algunos de los nombre publicados fueron Luis Santiago, quien fue particular del ex Diputado Ericel Gómez Nucamendi, Margarita Juana, Leovigilda Sánchez, ex particular y hermana de Mauro Sánchez, quien fue tesorero del Congreso, también figura Teresa Munguía, hermana del Ex Diputado Gerardo García Henestrosa.

Los trabajadores pidieron al ex legislador Gerardo García Henestrosa, que respete el Contrato Colectivo de Trabajo, además lo responsabilizaron de cualquier cosa que pudiera presentarse, debido a su movilización, la cual dijeron es por tiempo indefinido.

