Jubilados de la S-22, anuncian movilizaciones para que ISSSTE dé un mejor servicio

28 May, 2022

-Lo que piden es una mejor atención, que haya insumos, medicamentos y el personal necesario.

Mario Romero/Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Jubilado de la sección 22 José Luis Patiño, en conferencia de prensa dio a conocer las carencias que hay en el ISSSTE, debido a que no hay insumos, medicamentos y la atención no es buena, por lo que no descartaron movilizaciones.

Explicó que en todas las clínicas del ISSSTE se carece de médicos generales y especialistas, por lo que sus compañeros “llegan prácticamente a morir”, “estamos demandando al gobierno federal, que e enfoque en esta problemática que tenemos en el estado de Oaxaca”, por lo que exigieron que la situación mejore en todas las clínicas.

Por estas carencias, anunciaron alianzas con otros sindicatos y con algunas organizaciones además de que saldrán a las calles a denunciar para que los funcionarios estatales y federales cumplan, ya que siguen dando sus aportaciones correspondientes y no reciben una atención de calidad.

Así mismo, otra de las peticiones es la de tener una ventanilla que solo atienda a los maestros jubilados, para que sean atendidos más rápidamente, ya que señalaron que el ISSSTE debe tener el presupuesto para dar una mejor atención.

Otras de las denuncias es que el IEEPO cumpla con todos los pendientes que tienen con los jubilados.

Estos planteamientos, fueron el resultado del Primer Congreso de Jubilados y Pensionados de la sección 22.

