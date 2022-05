En el Día Naranja, capacita SMO a policías para atender a mujeres violentadas

26 May, 2022

–En coordinación con la SSPO también entregó material didáctico sobre el tema

Comunicado

San Bartolo Coyotepec, Oax. 25 de mayo de 2022.- En el marco del Día Naranja, la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO) en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad (SSPO) llevó a cabo la entrega de material didáctico titulado el “ABC para el acompañamiento Policial con Perspectiva de Género en el Estado de Oaxaca.

Manual de Orientación para la Actuación Policial en materia de Violencia de Género contra las Mujeres” a personal policial de distintos municipios, quienes recibieron también una capacitación al respecto.



Las titulares de la SMO y la SSPO coincidieron en que dicho material busca apoyar la labor de las personas policías desde un enfoque integral, es decir, más social, menos represivo, que garantice en mayor medida la prevención de delitos de violencia de género en contra las mujeres; ser una intervención temprana que permitirá a mujeres y niñas ser canalizadas adecuadamente evitando que se llegue a la forma más extrema de violencia: el feminicidio.



Por su parte, la titular de la SMO reconoció la disposición del personal policial que hoy participa y dijo que en sinergia institucional, esa dependencia ha fortalecido los albergues en municipalidades donde se tiene registrada una mayor incidencia de casos de violencia familiar, donde también se han realizado acciones de formación, tanto a policías locales como estatales.



Asimismo, la funcionaria encargada de regir la política de igualdad entre mujeres y hombres en la entidad, destacó que el deterioro del tejido social en las propias familias “lo padecemos todas las personas”, por lo que es indispensable erradicar esta problemática de origen estructural y en sinergia gobierno y sociedad. “Es tarea de todas y todos los servidores públicos garantizar a las mujeres una vida libre de violencia” advirtió.



En México cuatro de cada 10 mujeres han sufrido violencia por parte de su pareja sentimental, ocho de cada 10 mujeres no solicitó ningún tipo de ayuda. El 28% de estas mujeres no hicieron nada porque no consideraron la agresión como un acto importante.

En este sentido, señalaron en conjunto que se debe cambiar la estructura mental de los agresores, visibilizar a las mujeres y niñas que son agredidas y fortalecer permanentemente la idea de que vivir violencia no es normal.



Ante la presencia de policías municipales provenientes de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, Villa de Etla, Villa de Zaachila, Zimatlán de Álvarez, San Bartolo Coyotepec, San Sebastián Tutla, San Antonio de la Cal, Tlacolula de Matamoros e Integrantes de la Policía Estatal, se dijo que desde julio del año 2012 se proclamó el 25 de cada mes como el “Día Naranja” para hacer conciencia sobre la violencia de género, un problema estructural que afecta la vida de todas las mujeres y niñas.



También estuvieron presentes la especialista y asesora en el sistema de justicia acusatorio y en perspectiva de género, así como la Subsecretaria de Prevención de la Violencia de la SMO y el Presidente municipal de San Bartolo Coyotepec.



