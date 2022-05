Karen Díaz, la mexicana que arbitrará en Qatar

20 May, 2022

-La jueza de línea es una de las seis árbitras que ha convocado la FIFA para la Copa del Mundo

Con información de EL PAÍS

Karen Díaz de 38 años, quería ser futbolista en un país que no tenía una Liga profesional. No pudo serlo. Su único camino era entrenar con hombres en equipos mixtos, pero tampoco fue suficiente. Alguna vez, durante un entrenamiento, el árbitro no llegó y ella se ofreció para tomar el silbato.

Lo que pudo ser un simple suceso se convirtió en su forma de vida. Díaz arbitraba partidos de fútbol rápido, sus primeros salarios fueron de 55 pesos (dos dólares) y empezó a lidiar con el machismo que carcome al fútbol.

“Salí llorando de varios partidos amateur y, en el momento, decía: ‘¿Qué carajos estoy haciendo?’, pero a la hora pensaba que esto me tenía que dar gasolina para seguir adelante y después a ese jugador que me estaba gritando yo siempre le decía en mi mente: ‘Me va a ver en la televisión y se va a tragar lo que me está diciendo’”.

Ahora, esos futbolistas de barrio que tanto le reprocharon ser mujer, ser árbitra y autoridad le verán en el Mundial de Qatar 2022.

La FIFA ha publicado la lista de 36 árbitros centrales y 69 jueces de línea, entre las que destacan seis mujeres: Stéphanie Frappart (Francia) —quien ya pitó durante una Champions League —, Salima Mukansanga (Ruanda) y Yoshimi Yamashita (Japón), Kathryn Nesbitt (Estados Unidos), Neuza Back (Brasil) y Karen Díaz, estas dos últimas como las únicas representantes de Latinoamérica.

A los 25 años, Díaz decidió enlistarse en la Comisión de Árbitros de México.

Dejó atrás su carrera como ingeniera agroindustrial para consolidarse como árbitra. En sus primeros años fue la árbitra central, sin embargo, empezó a probar suerte como jueza de línea.

Tomó el banderín y se dispuso a ganar un lugar en el fútbol mexicano. Su debut como profesional fue en 2009, aunque fue hasta 2016 cuando estuvo en un partido de Primera División, en un encuentro entre Pachuca y León.

Dos años más tarde, y con más recorrido, obtuvo el gafete FIFA, algo que le acredita como una de las mejores árbitras de su país y del mundo.

En 2020, Karen Díaz tomó un cincel para labrar la historia: se convirtió en la primera mujer en arbitrar una final del campeonato mexicano. Aquel partido León-Pumas fue uno de sus grandes consagraciones, pero no la última.

El meteórico crecimiento de la jueza de línea se ha basado en su pericia en el campo de juego. También a su temple para desoír los insultos en las tribunas y los reclamos de los jugadores.

La Liga MX Femenil, el primer torneo profesional exclusivo para mujeres en México, nació tarde, en 2017, cuando Díaz tenía 32 años. Cuando se fundó, Karen Díaz estaba emocionada aunque tenía una advertencia a la cúpula de los árbitros: Quieren que sea arbitrada solo por mujeres, mi plan es estar también en la masculina.

Y así se ha mantenido. “No nos cansaremos de repetir que lo importante es la calidad y no el género. Espero que, en el futuro, el hecho de que haya árbitras de élite en grandes competiciones masculinas se entienda como algo normal y deje de ser noticia”, apuntó este jueves Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA. De los barrios en Aguascalientes a Doha, el viaje de Karen Díaz no para.

