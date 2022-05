Diputados disidentes de Morena anuncian respaldo a Salomón Jara

-Señalaron que el objetivo principal es que la Cuarta Transformación llegue a Oaxaca.

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este jueves los Diputados Locales de Morena que rompieron con la fracción parlamentaria para crear otra bancada, manifestaron dar su respaldo a Salomón Jara Cruz, para que sea el próximo gobernador de Oaxaca, ya que es momento de fomentar la unidad al interior del partido.

En Congreso de prensa los legisladores Melina Hernández Sosa, Horacio Sosa Villavicencio, César David Mateos y Sesul Bolaños, dieron a conocer esta postura, ya que el objetivo principal es que la Cuarta Transformación llegue a Oaxaca, lo cual han buscado desde hace varios años, asimismo dijeron que otro de los objetivos es sacar al PRI del Gobierno.

Es importante mencionar que este grupo de legisladores decidió crear una nueva fracción parlamentaria, ya que en su momento denunciaron falta de diálogo de parte de la Coordinadora Parlamentaria Laura Estrada Mauro, quien es una de las personas más cercanas al candidato Salomón Jara Cruz, en ese sentido afirmaron que eso no tiene nada que ver con el respaldo al candidato, pues se trata de un tema legislativo.

Al igual que lo hizo Comuna Oaxaca, que es dirigida por Flavio Sosa, hermano del Diputado Horacio Sosa, este pronunciamiento se da a poco más de dos semanas de la elección, sin embargo aclararon que desde el inicio de la campaña han trabajado en favor de Morena y el proyecto de la Cuarta Transformación, desde diversos espacios.

Asimismo indicaron que han platicado con la Senadora Susana Harp, a quien apoyaron para que fuera la candidata, sin embargo precisaron que al haber terminado el proceso interno, se pasó a trabajar por Morena y por la llegada de la 4T a Oaxaca, además comentaron que la Senadora sigue formando parte del Movimiento.

Finalmente dijeron que hasta ahora no han tenido ningún tipo de acercamiento con Salomón Jara, aunque no descartan que se llegue a dar en algún momento, además aclararon este pronunciamiento no es para buscar un posible cargo dentro del próximo gobierno, pues el respaldo es voluntario y no para obtener un beneficio.

