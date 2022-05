Afirma Mauricio Cruz Vargas que no declinará a favor de otro candidato

19 May, 2022

-Señaló que comparte la ideología del Presidente López Obrador, pero no las prácticas de Morena.

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Candidato Indígena Independiente Mauricio Cruz Vargas, reiteró que no tiene pensado declinar por ningún otro candidato o partido político, ya que no comparte las prácticas que hay al interior, pues la toma de decisiones se hacen en las cúpulas sin tomar en cuenta a la población y a la militancia.

En conferencia de prensa, manifestó que comparte la ideología del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, de estar a favor de la 4T, sin embargo no comparte las prácticas que se dan al interior de Morena, es por ello que decidió buscar la candidatura independiente, ya que es ahí dónde se toma en cuenta a la población.

Asimismo mencionó que su candidatura se logró gracias al apoyo de las comunidades, mismas que por medio de asambleas le dieron su respaldo para ser candidato, es por ello que no los va a defraudar al declinar por otro candidato, pues afirmó que él si hace valer los principios de “no robar, no mentir y no traicionar”.

Con relación a que si recibe una propuesta para integrarse al gabinete de quien gane la elección, precisó que eso lo decidirán las comunidades por medio de asambleas, ya que él se debe a la voluntad de pueblo, finalmente indicó que este jueves firmó un convenio con la sociedad civil, el cual tiene que ver con la primera infancia.

