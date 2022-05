Presidente, lea la Constitución que prometió cumplir y hacer cumplir: Santiago Creel en Oaxaca

17 May, 2022

-Sobre la Reforma Electoral dijo que no van a permitir que se violente la autonomía e independencia del INE

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El VicePresidente de la Cámara de Diputados Santiago Creel Miranda, le pidió al Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, que cumpla y haga cumplir la Constitución Política, ya que prefiere apoyar a médicos cubanos, en lugar de dar empleos a los médicos nacionales.

En su visita a la ciudad de Oaxaca, el ex Secretario de Gobernación explicó que no es posible que el mandatario nacional pretenda contratar a 500 médicos cubanos, cuando hay un saldo de desocupación de más de 54 mil médicos, quienes no tienen trabajo, violando de esta manera el artículo 34 de la Carta Magna.

Agregó que no es posible que el Presidente defienda al crimen organizado, cuando son ellos quienes son los causantes que los jóvenes caigan en la drogadicción, señaló que una de sus principales responsabilidades es defender a la ciudadanía del crimen organizado, reconoció que son seres humanos, pero que se dedican a cometer actos ilícitos ya que matan a personas.

Santigo Creel afirmó que es el crimen organizado el que fomenta la corrupción e impunidad que se vive en el país, en ese sentido indicó que al crimen organizado no se le defiende, sino que se le enfrenta y se le sanciona con la ley en la mano, por ello le reiteró que haga cumplir lo que mandata la Constitución.

En lo que se refiere a la Reforma Electoral que propone López Obrador, Santiago Creel dijo que la mejor propuesta es defender al Instituto Nacional Electoral (INE), su autonomía e independencia y no jugar con los valores fundamentales de la democracia, que ha llevado muchos años construir en el país.

Además comentó que en los más de 3 años que lleva en la Presidencia de la República, López Obrador no se ha sentado a dialogar con la oposición, ya que al parecer no tiene el valor civil de encararlos e intercambiar ideas, incluso dijo que personalmente entregó una carta en Palacio Nacional para tener una reunión con él, la cual no ha tenido respuesta.

Finalmente dijo que al no haber diálogo y pluralidad no puede haber democracia, lo cual también indica que le teme a las ideas que se oponen a su forma de pensar y a la opinión crítica, por ello no van a permitir que se violente o vulnere la autonomía e independencia del INE.

