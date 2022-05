Marchan maestros en Oaxaca; “no hay nada que celebrar”, aseguran

15 May, 2022

-Decidieron salir a las calles, para hacerse escuchar una vez más, y así exigir mejores condiciones tanto laborales como salariales

José Cruz/Mario Romero

Tuxtepec, Oaxaca.- En el marco del Día del Maestro, integrantes de la sección 22 marcharon en la capital del estado, con la finalidad de conmemorar este día, pero además aseguró el dirigente que no hay nada que celebrar.

El Dirigente Eloy López, dijo que decidieron salir a las calles, para hacerse escuchar una vez más, y así exigir mejores condiciones tanto laborales como salariales; además, van a esperar las respuestas al pliego petitorio que entregaron el pasado 1 de Mayo.

“Exigiremos la entrega de demandas, las respuestas, y con base al documento que nos hagan llegar, valoraremos en las instancias como es la asamblea plenaria y la asamblea estatal, esperamos respuestas favorables a nuestras demandas”, señaló en entrevista.

Durante la marcha, los maestros, puntualizaron que este 15 de mayo no es de fiesta si no de protesta y que no dejarán de salir a las calles a pesar de que “han querido acabar con nosotros como parte de la coordinadora” mencionaron.

Además, de que como gremio no se les olvida el 20 de junio, por lo que reiteraron que seguirán en su lucha en el estado “esta coordinadora sigue firme”.

