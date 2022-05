Ningún permiso nuevo se ha entregado para ambulantes, asegura jefatura de comercio no establecido

13 May, 2022

-Señala Estrada Riverón que han retirado y decomisado seis puestos por no tener permiso.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- Jorge Luis Estrada Riverón, jefe de Comercio no Establecido del Ayuntamiento de Tuxtepec, afirmó que no hay nuevos puestos de ambulantes en las calles y avenidas de la ciudad, apuntó que esta administración no ha entregado ningún permiso y que mantienen de manera permanente operativos para evitar se incremente el comercio informal.

Comentó que en enero que asumió el cargo encontró un registro de 72 notificaciones a ambulantes que realizó la pasada Administración Municipal en el 2021, mientras que ahora en tan solo cinco meses de este nuevo gobierno ya llevan 103 notificaciones por ejercer la actividad sin permiso o bien, por exceder las dimensiones del espacio que ocupan en la vía pública para vender sus mercancías, además de a aquellos que terminada su jornada de trabajo dejan sus puestos semifijos en las calles, cosa que no está permitida ya que deben de retirarlos por las noches para dejar las calles y avenidas despejadas.

Afirmó que esta Administración Municipal no ha otorgado ni un solo permiso, señaló que pareciera que hay nuevos ambulantes en la vía pública, pero que lo que sucede es que estos puestos que sí cuentan con su cédula y pertenecen a personas que se habían retirado por la pandemia y ahora están regresando a sus actividades.

Indicó que los últimos permisos se otorgaron en el 2017, durante el primer año de gobierno del extinto Presidente Municipal Fernando Bautista Dávila, quien regularizó a quienes no contaban con la anuencia para vender en las calles, pero también hizo un acuerdo firmado por los líderes de los ambulantes en el que se suscribió qur a partir de esa acción no se entregarían más cédulas, acuerdo que sigue vigente.

Estrada Riverón reconoció que sí hay personas que han intentado colocar nuevos puestos y por eso los operativos permanentes que realiza esta área, a través de los cuales se han retirado y decomisado seis puestos ambulantes.

Explicó que una vez que detectan un nuevo comercio ilegal, a través de los inspectores se les hace llegar una notificación y se les da un plazo de tres días para que muestren su permiso y en caso de no contar con este se retiren, de acuerdo a lo que marca el reglamento, si no lo hacen, se procede al decomiso del puesto y se asegura la mercancía, misma que pueden recuperar una vez que hayan cubierto la multa a la que se hacen acreedores.

Jorge Luis Estrada Riverón, apuntó que aproximadamente oficialmente tienen registrado un padrón de 768 vendedores ambulantes.

Agregó que en breve también iniciarán un operativo para evitar que el comercio establecido saque sus productos a las banquetas, obstaculizando el paso de los peatones.

