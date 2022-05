Integrar a la sociedad a niños y jóvenes down, objetivo de la fundación: Presidenta

10 May, 2022

-Alumnos con discapacidad intelectual comenzaron a regresar a clases presenciales.

-Proyectan realizar lotería y cena baile para allegarse recursos.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- María Eugenia Jiménez de Sandoval Fregoso, Presidenta de la Fundación Down de Tuxtepec, señaló que continúan trabajando con la finalidad de integrar a la sociedad a los niños y jóvenes que ahí asisten y que padecen de discapacidad intelectual.

Afirmó que con todo y los problemas que tienen que enfrentar diariamente ante la falta de recursos, maestros y padres de familia buscan mitigar las desigualdades y promover oportunidades de futuro para personas en situación de riesgo de exclusión social, con el objetivo final de construir una sociedad más justa, inclusiva y sostenible.

Señaló que el objetivo es permitir que ellos mismos tomen la iniciativa y que, entre risas y cariño, puedan forjarse un futuro integrados al 100%.

Dijo que la fundación no ha dejado de funcionar y que están laborando al 100%, que poco a poco los niños van regresando a clases presenciales contando por ahora con nueve en este sistema, mientras que 14 aún reciben sus clases y terapias en casa.

Afirmó que tienen que estar trabajando diario para estimularlos por lo que reciben clases de baile, manualidades y pedagogía entre otras más.

Expuso que tienen proyectada la realización de una Lotería y una Cena Baile para allegarse recursos, dado que no reciben apoyo de ningún tipo, sino que se mantienen de las cuotas que aportan los padres de familia, los boteos y los eventos que realizan y son muchos los gastos que tienen, entre los más fuertes el pago de la renta y la compensación a los maestros.

Apuntó que la Fundación Down de Tuxtepec no lucra ni abraza un beneficio de algún particular, sino que lo recaudan es en beneficio de la propia fundación y para mejorar la calidad de la enseñanza y terapia de los niños que padecen de esta discapacidad.

