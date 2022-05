Seré un luchador de los pueblos que menos tienen y más lo necesitan: Alejandro Avilés Álvarez

9 May, 2022

-El Triple A afirmó que pondrá todo su esfuerzo, trabajo y recursos para atender a los sectores más desprotegidos localizados en las comunidades marginadas de Oaxaca.

Redacción

San Agustín Loxicha, Oax. 09 de mayo de 2022. “Mi sueño ha sido defender a los pueblos que más necesitan y que menos tienen, esa ha sido mi lucha toda mi vida; porque soy un luchador de los pueblos, de los indígenas, de las mujeres, de los adultos, de las niñas y de los niños, por eso voy a ser gobernador”, expresó el candidato del PRI-PRD a la gubernatura de Oaxaca, Alejandro Avilés Álvarez durante su visita a esta comunidad montañosa de la Sierra Sur.

Al presentar su agenda de propuestas a un numeroso grupo de militantes y simpatizantes priistas, el Triple A aseguró que la administración de gobierno que encabezará tendrá como pilares centrales: la ejecución de programas sociales enfocados en la atención digna de mujeres, adultos mayores y grupos vulnerables.

“En mi gobierno vamos a ayudar a todas las jefas de familia y les vamos a pagar el 30 por ciento de su recibo de luz y del tanque de gas, desde el primer día de mi gobierno las vamos a apoyar a todas con un seguro médico que cubrirá todas sus necesidades de salud”, subrayó.

Los Pueblos Originarios y Afromexicano recibirán atención digna

A su vez, Alejandro Avilés afirmó que durante los próximos seis años caminará de la mano con las comunidades indígenas y afromexicano; los cuales, recibirán todo el respaldo del gobierno estatal en materia de salud, alimentación, desarrollo social e infraestructura carretera.

“Yo soy como ustedes, yo vengo de campo, yo sé lo que es pasar muchas necesidades, como duele pagar una colegiatura, que se siente no poder pagar la luz; yo sé cómo se siente cuando los campesinos no tienen para pagar el fertilizante, por eso voy a trabajar muy fuerte y les digo que cuando yo sea gobernador no les voy a fallar”, aseguró.

Por esta razón, el Triple A garantizó que su gobierno aplicará de manera justa y transparente, los recursos públicos del gobierno estatal para la atención de las comunidades indígenas y afromexicano.

“Vamos a reforzar la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano, vamos a crear un Instituto Estatal de las Lenguas Indígenas y respetaremos sus usos y costumbres, sus tradiciones y a todos los artistas indígenas mujeres y hombres que se encuentran en cada una de las regiones”, sostuvo.

Cabe destacar que durante este fin semana, Alejandro Avilés encabezó un encuentro masivo con la estructura priista de San Pablo Villa de Mitla en los Valles Centrales, donde diversos grupos y organizaciones sociales se sumaron a su campaña.

