Reforma Electoral es una “jalada” afirma Dirigente del PRI en Oaxaca

9 May, 2022

-Javier Villacaña comentó que Morena se ha convertido en el PRI de los 70´s que tanto criticó.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La Reforma Electoral que presentó el Presidente Andrés Manuel López Obrador es una “jalada”, ya que busca eliminar a las minorías y a las voces críticas de su gobierno, así lo manifestó el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Javier Villacaña Jiménez.

Señaló que la Reforma Electoral no abona a la democracia, la cual dijo hay que fortalecerla, pero no desde la óptica de un solo partido, pues al quitar la voz a las minorías es lo que pretende Morena y sus aliados, con todo esto mencionó Villacaña Jiménez, Morena se está convirtiendo en el PRI de los 70´s que tanto criticaron.

Incluso el dirigente del partido tricolor comentó que los priistas de la actualidad no quieren recordar esa etapa, la cual no abonó en nada al desarrollo del país, de ahí la importancia de no permitir que se regrese a esa etapa en que el partido hegemónico, que hacía la voluntad del Presidente de la República en turno.

En lo que se refiere a la campaña, Javier Villacaña dijo que en estos días se ha comprobado que el estado de Oaxaca no se ha entregado a Morena, ya que en 30 días el candidato común por el PRI y el PRD Alejandro Avilés Álvarez, ha subido diez puntos, ya que así lo demuestran encuestas serias como las que realiza El Financiero.

Agregó que en la actualidad ya se puede hablar de un empate técnico entre Morena y el PRI, ya que les han llegado denuncias de que los Servidores de la Nación están entregando propaganda, ofertando fertilizantes, incluso indicó que tienen detectadas algunas bodegas que están siendo resguardadas por la Guardia Nacional.

