Activa CEPCO protocolos de búsqueda y rescate para localizar a personas en la presa de Jalapa del Marqués

9 May, 2022

–Los cuerpos de dos adultos y dos menores de edad, ya fueron recuperados

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 8 de mayo de 2022. La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca activó los protocolos de la búsqueda y rescate en la presa “Benito Juárez” de Santa María Jalapa del Marqués para la localización de cuatro personas originarias de Jalapa del Marqués y con residencia en la Ciudad de México, identificadas como José C. S. de 33 años de edad, Adrián V. de 21 años, Francisco C. M. de 9 años de edad, e Itzel C. M. de 6 años de edad.

La CEPCO, al activar sus protocolos tuvo una rápida respuesta por parte de la autoridad municipal de Protección Civil de Jalapa del Marqués, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, de la 12va Región Naval con sede en Salina Cruz con buzos especializados en búsqueda y rescate.

De acuerdo con los hechos José, Francisco e Itzel se metieron a nadar, pero al estarse ahogando, Adrián ingresó para prestar auxilio; sin embargo también desapareció del lugar, por lo cual se activaron los protocolos mencionados.

Siendo las 18:00 se recuperó el primer cuerpo, quien fue identificado como Adrián; a las 19:45 horas se recuperó el cuerpo de José; a las 21:35 horas se localizó el cuerpo de Francisco; y a las 22:42 horas el de Itzel.

De esta manera, la CEPCO y unidades de emergencia antes mencionados terminaron la búsqueda.

En estas acciones también participaron elementos de distintas corporaciones de seguridad estatal y municipal, así como habitantes de la localidad.

La CEPCO lleva un monitoreo constante a través de sus delegados regionales en la entidad, para mantener informada a la población ante la presencia de eventos naturales, lugares no permitidos para el nado, así como zonas peligrosas por sus características naturales.

La CEPCO continúa emitiendo las medidas necesarias que contribuyan a salvaguardar la seguridad y vidas de las y los oaxaqueños, así como turistas en la entidad.



