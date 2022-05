“No habrá mochada en la construcción de obra pública y quien sepa algo que me lo diga”, señaló el edil de Tuxtepec

Expuso que los semáforos que van a retirar van a tratar de colocarlos en otros puntos porque no solamente en los bulevares se tienen el problema de la fallan en los semáforos, sino que en todo el centro de la ciudad también están igual situación.

Sergio Vázquez Herrera.



Tuxtepec, Oaxaca. – El Presidente Municipal de Tuxtepec, Irineo Molina Espinoza dio a conocer que ya se hizo el pago de aproximadamente nueve millones de pesos para la adquisición de los nuevos semáforos que se van a colocar en diversos puntos de la ciudad, principalmente en los bulevares que son donde existe el mayor número de accidentes, desde el Bicentenario, Benito Juárez y Antonino Fernández.



Recordó que son semáforos de una marca de calidad, de un proveedor internacionalmente reconocido, es el mejor y será el encargado de colocar este semáforo en los espacios seguros y con esto quieren ir poco a poco cambiando el uso de los puentes peatonales, tiene que haber en cada punto un paso seguro con un indicador para los peatones para que puedan ocupar el cruce de arroyo vehicular para pasar de un lado a otro porque los puentes están en muy malas condiciones debido a que no se les ha dado mantenimiento por muchos años.



“Estamos esperando que Protección Civil del Estado haga una evaluación y dictamine la situación en que se encuentran estos puentes peatonales para tomar una determinación, ya se lo solicitamos por escrito, pero hasta el momento no han venido a hacerlo, vamos a seguir insistiendo, ya están pedidos los semáforos, la promesa es que antes de que empiece el periodo de lluvias ya se empiecen a cambiar los semáforos existentes por los nuevos”.



Indicó que se adquirieron nuevos semáforos porque los que se adquirieron en la pasada administración no son una marca reconocida, son proveedores que se conocen en Oaxaca y probablemente hayan instalado en otros puntos del país, pero no son una marca reconocida y aparte no pueden tener comunicación entre sí, estos serán de alta tecnología que se puedan sincronizar e inclusive desde el C-2 se puedan armonizar para poder en un momento de seguridad bloquearlos o en un momento necesidad abrirlos.

Molina Espinoza aseveró que ya empezamos con los caminos de pavimentación, estamos en trámites con la SEDATU para poder conseguir recursos para el próximo año, tenemos dos proyectos muy buenos en puerta uno de ellos un nuevo espacio deportivo porque hacen falta más espacios deportivos en Tuxtepec, con la obra que van a construir en el Muro Bulevar más la Unidad Deportiva más los pocos espacios que existen en todo el municipio son insuficientes para la gran cantidad de población que hay y queremos proponer la construcción den un área de casi tres hectáreas para que se haga un multideportivo que sin lugar a dudas que ayudará a que los jóvenes tengan un espacio más para la recreación.



El alcalde Tuxtepec afirmó que en cuanto a gestiones van muy bien y está convencido que cumplirán la meta e hizo mención que la propuesta de obras fue distinta, “anteriormente se aprobaban los paquetes por etapas, había disincronía entre los regidores porque no se ponían de acuerdo y se paraba, hoy la Auditoría Superior de la Nación me dijo que ese procedimiento no existe y no me interesa, preséntame al inicio de año cuál es tu Plan Anual de Obras Públicas, que es lo que piensas construir y ese plan por supuesto va a tener cambios en el transcurso del año, cada tres meses tienes que sesionar para modificar y actualizar costos, porque desde un inicio el Pla de Obra Pública es un estimado de cuánto van a costar pero conforme como se vaya contratando y ejecutando se tiene que ir modificando”.



Aseguró que “ya se ejecutó el Plan de Obras y las 220 que tenemos, estamos casi en un 80% de atender, lo que nunca había sucedido antes siempre se atendía al 50% de las agencias y colonias, nosotros vamos a alcanzar hasta un 80% y por supuesto que hay alguna preocupación de varios Presidentes de Colonias y también en comunidades sobre si les va a dar obra, pero pido paciencia, la promesa es que los costos van a ser correctos, no va a haber mochada y quien descubra algo hágamelo saber porque tiene que alcanzar el dinero para atender un buen número de solicitudes porque Tuxtepec está construido en una cimentación muy lamentable y sen tiene que hacer algo diferente, excepcional para poder sacarlo de este grave problema que tenemos”, apuntó el munícipe.

