Reitera asociación en Tuxtepec, cuantiosas afectaciones de operativos de tránsito contra motociclistas

6 May, 2022

-A la fecha son cerca de 30 casos los que asesora de manera jurídica por haber sido infraccionados, o bien porque sus vehículos fueron llevados a los corralones.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente de Resistencia Civil Pacífica de la Cuenca del Papaloapan (RCP) Hipólito Clara Gregorio, señaló que los diversos operativos que sigue implementando tránsito del estado, siguen afectando económicamente a la población ya que además de pagar la multa, deben de pagar la grúa.

Dijo que lo que buscan es vigilar que no haya abusos de autoridad, pero sobre todo seguirán vigilando a que no se siga afectando a la ciudadanía, ya que la economía de toda la ciudadanía no está del todo bien, y menos, luego de esta pandemia que se vivió.

Son al momento, alrededor de 30 los casos que están asesorando de manera jurídica, por haber sido infraccionados, o bien porque sus vehículos fueron llevados a los corralones, por lo que seguirán apoyando para que no se violenten los derechos de los motociclistas.

La mayoría de los casos que están apoyando en su mayoría son de motociclistas, y también la mayoría se resuelven a favor de los afectados, debido a que son cuestiones administrativas y de pagar mutas buscan que estas no sean tan elevadas.

El Presidente de RCP, puntualizó que la educación vial no únicamente está en llevar los vehículos al corralón, también están en mejorar las calles, en componer los semáforos, en los señalamientos en lugares donde está prohibido.

