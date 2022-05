Esto pasará con los servicios de Telmex si telefonistas van a huelga

6 May, 2022

Las y los telefonistas demandan un incremento del 7 por ciento en su salario y cubrir las vacantes que están pendientes desde hace dos años.

En conferencia de prensa, Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), informó que la consulta para realizar huelga en la organización tiene una tendencia a favor.

La huelga estallaría el miércoles 11 de mayo, la última vez que se hizo un paro de labores fue en 1985. Pero ¿qué implica que las y los trabajadores lleguen a este punto? Te contamos.

Esto pasa si hay huelga en Telmex

Hernández Juárez explicó en qué consistiría la huelga de mayo:

-Las y los empleados saldrían de las instalaciones y colocarían banderas rojas y negras en la entrada.

-Habría guardias y la comisión negociadora quedaría atenta para llegar a posibles acuerdos.

-El dirigente aclaró que no bajan el switch, pero las y los trabajadores no estarían dando mantenimiento o atentos a las fallas acumuladas, lo que puede hacer que colapse el servicio.

-Hernández Juárez detalló que hay 500 mil usuarios conectados a red de cable de fibra óptica, por lo que el servicio puede verse afectado.

-Las afectaciones no se verían de inmediato, más bien de manera gradual.

Las y los telefonistas demandan un incremento del 7 por ciento en su salario y cubrir las vacantes que están pendientes desde hace dos años. La consulta para ir a huelga se hace con 30 mil jubilados y 55 mil afiliados al sindicato.

Rechazan telefonistas propuestas de Telmex y se acerca la huelga.

En 2020 el sindicato también estuvo a punto de ir a huelga. Se iniciaron los trabajos preparatorios para el cumplimiento de todos los aspectos legales, esto es, recopilar y tener en orden todas las actas de votación para respaldar la decisión de estallamiento de huelga y sostener el emplazamiento por incumplimiento y violaciones al contrato colectivo de trabajo, relacionado.

Y se mantuvo permanente la Asamblea General Nacional de manera virtual para tomar las decisiones que correspondan respecto a la negociación del contrato colectivo de trabajo.

Comentó Hernández Juárez que el STRM se enfrentó a una negociación extremadamente compleja. Involucra la revisión de los contratos colectivos de trabajo (CCT) de Telmex y Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces (CTBR) y que simultáneamente busca resolver los problemas derivados de un entorno regulatorio adverso, que provocaron caídas en los ingresos a Teléfonos de México, de cerca de 10 mil millones de pesos anuales en los últimos 8 años.

Fuente EL Financiero

Comentarios

Este espacio es para ti, anúnciate con nosotros.

Escribe tu comentario