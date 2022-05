Realizará Benemérita Universidad de Oaxaca debate entre candidatos y candidatas al Gobierno de Oaxaca

4 May, 2022

-Se llevará a cabo el lunes 9 de mayo a las 7 de la tarde en las instalaciones de la Universidad.

-Ya han confirmado 5 de los 7 contendientes, faltan Avilés y Salomón por confirmar.

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La Benemérita Universidad de Oaxaca (BUO) dio a conocer que el próximo lunes 9 de abril realizará un debate entre los candidatos y candidatas al Gobierno del Estado, el cual se llevará a cabo en sus instalaciones a las 7 de la tarde y será transmitido en las plataformas digitales de la Universidad.

En conferencia de prensa detallaron que por la pandemia el acceso será restringido, ya que sólo podrá ingresar el candidato o candidata con dos personas más, esto de efecto de evitar aglomeraciones, el Rector de la BUO David Martínez Pérez indicó que este debate fue aprobado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).

Los moderadores del debate serán la doctora Ana Teresa Lara López y el doctor Jorge Enrique Bravo Torres Coto, quienes tienen experiencia en este tipo de ejercicios, además el Rector mencionó que la intención es que os candidatos y candidatas hablen sobre sus propuestas con datos técnicos y metodológicos, ya que lamentablemente esto no lo dicen en las campañas.

Los candidatos y candidatas que ya confirmaron su asistencia al debate son Ale Morlan de Movimiento Ciudadano, Naty Díaz del PAN, los candidatas independientes Jesús López Rodríguez, Mauricio Cruz Vargas y Bersahín López de Nueva Alianza Oaxaca, mientras que Alejandro Avilés del PRI-PRD y Salomón Jara de la coalición Juntos Hacemos Historia en Oaxaca no han confirmado aún.

Es importante recordar que el pasado 24 de abril no se llevó a cabo el primer debate organizado por el IEEPCO, ya que ese día por la mañana falleció el padre de Salomón Jara, lo que ocasión que Alejandro Avilés decidiera no asistir por solidaridad, Naty Díaz pidió que se pospusiera, mientras que Ale Morlan declinó de último momento, dicho debate dijo el órgano electoral ya no será reprogramado.

