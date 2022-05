Clínica Hospital del ISSSTE de Tuxtepec inició paro de labores, esto generó molestia de algunos pacientes

3 May, 2022

-Una paciente que venía de Playa Vicente, Veracruz y se le hizo injusto que no informaran para no gastar en vano

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este martes personal sindicalizado de la Clínica Hospital del ISSSTE iniciaron un paro de labores, de manera extraoficial se sabe que entre sus demandas destaca la exigencia de una ambulancia para traslados, entrega de uniformes y equipo médico, el servicio de urgencias continúa de manera normal.

Los pacientes llegan en taxi y se encuentran con la puerta principal cerrada, sin nadie que les informe de la situación, una de ellas manifestó su molestia pues viene desde el municipio de Playa Vicente, Veracruz, teniendo que gastar 170 pesos en transporte más la comida, por lo que dijo que no es justo que no avisen con anticipación para no hacer un gasto innecesario.

Los que llegaban en taxi, gastan alrededor de 100 pesos ya que la corrida está en 47 pesos y el servicio de urbano tarde aproximadamente una hora en pasar, situación que provocó molestia en los derechohabientes, en el acceso principal no habían ninguna manta, lona o pancarta en la que dieran a conocer sus peticiones, una paciente dijo estar de acuerdo con su protesta, ya que reconoce las carencias que tienen, pero les reprochó que no avisaran para no gastar en vano.

