La transición del Covid a enfermedad endémica apenas va a comenzar, apunta regidora de Salud en Tuxtepec

-En la Cuenca quien dará a conocer cuándo y cómo será este proceso, así como las medidas a seguir será la Jurisdicción Sanitaria 03.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca. – El paso del COVID de pandemia a ser una enfermedad endémica es algo que se venía viendo a partir de que se estableció la estrategia a nivel internacional y nacional de vacunación, ese es el objetivo, aunque lo ideal es que se acabara con el virus y la enfermedad, sin embargo, ese es un proceso de años que también depende de nosotros porque aún hay población que no se quiere vacunar. “Estamos en un proceso de transición, la Organización Mundial de la Salud no lo ha declarado como endémica, pero estamos ya en ese proceso de que se convierta en endémica”, afirmó la Regidora de Hacienda y Salud en Tuxtepec, Guadalupe Cárdenas Ramírez.

Dijo que debe quedar claro que el virus está aquí y va a seguir enfermándose gente y va a fallecer gente, por eso la población no se debe de confiar, igual con la Influenza se olvidó, hubo la epidemia y todo mundo preocupado con cubrebocas, pasó y sin embargo la gente sigue enfermando y muriendo por Influenza, señaló.

“El que se vaya a dar este paso es una buena noticia resultado de la vacunación y de un proceso de historia natural al habernos enfermado porque eso también nos crea inmunidad, sin embargo hay mucha población en Tuxtepec que aún no se vacuna por convicciones, creencias, temores y mientras no haya esa convicción y no tengamos un mayor porcentaje de gente vacunada los riesgos continúan”.

La Doctora Cárdenas recordó que la eliminación de una enfermedad o de un virus circulante lo da la Organización Mundial de la Salud para eso tendrán que pasar muchísimos años. Externó que la población no se debe confiar y es necesario seguir usando en espacios cerrados el cubrebocas, la higiene de manos no se debe perder jamás porque no solo tiene que ver con el COVID sino con muchas enfermedades que se evitan al lavarse las manos y lo más importante que es la vacunación.

La Regidora de Salud Municipal aseveró: “si estamos en ese proceso y eso no quiere decir que no va a haber picos o brotes epidémicos que aún no sabemos, pero pudiera ser en la temporada de frío, de hecho, se está viendo cómo va la evolución donde a lo mejor en esos momentos se tendrán que reforzar más las medidas de prevención, esto no se ha acabado”.

Abundó que las personas de riesgo como son diabéticos, hipertensos, adultos mayores, embarazadas deben fortalecer las medidas, en cuanto a los eventos masivos no se trata de eliminarlos al igual que la actividad económica, se trata de cuidarse y vacunarse.

En el caso especifico de Tuxtepec afirmó que aquí el Asesor Técnico es la Jurisdicción Sanitaria 03, ellos son los que tienen la información federal y estatal, se sigue en Semáforo Verde y por eso el Comité COVID no se ha reunido, pero espera que en próxima fecha haya cambios y la Jurisdicción Sanitaria será la que dé a conocer las medidas a seguir.

Dijo que ahorita lo que se tiene es el regreso a clases de manera presencial y si bien los niños son de menor riesgo si se deben cuidar las medidas preventivas.

Hizo hincapié en el último tramo de la campaña de vacunación nacional que se está realizando en esta región y que termina el 30 de abril para todas las dosis que hacen falta y cuarta para personas de alto riesgo, mayores de 60 años y personal del Sector Salud, pero también las primeras, segundas y terceras dosis para aquellos que no se han vacunado a quienes invitó a que lo hagan. Agregó que, una vez concluida esta etapa, la vacuna va a quedar a disposición como cualquier vacuna, pero de momento la vacunación masiva de acuerdo al Gobierno del Estado culmina este sábado 30 de abril.

Comentarios

Escribe tu comentario