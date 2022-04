En las elecciones a gobernador ganarán MORENA y López Obrador, no los candidatos postulados: Samuel Aguilera

-La política de MORENA ya no puede ser de acarreo, compra de votos ni manipulación de la voluntad, señala.

-En Oaxaca es una de las elecciones con menos movimiento y sin ruido.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- La candidatura de MORENA en Oaxaca es la que tiene mayor ventaja cuando menos a nivel estadístico, se ven pocos enemigos o adversarios que puedan hacerle contrapeso, por el otro lado el gobierno oaxaqueño también ya va de salida y seguramente está dejando todo armónicamente para la entrega de gobierno, lo que sería ya el relevo de partido, afirmó el Doctor Samuel Aguilera Vázquez, miembro de las filas del Partido Movimiento de Regeneración Nacional.

En relación a los seguidores de la excandidata a la gubernatura de Oaxaca Susana Harp, Aguilera Vázquez señaló que el que apoyen o voten por Salomón Jara es una decisión personal porque ahora tienen que tomar una decisión por un lado, no se puede dejar de ser morenista y por el otro lado la idea de apoyar a un candidato tiene que ser por una convicción profunda, ya la política de morena no puede ser de acarreo, de compra de votos ni manipulación de la voluntad, tiene que ser una decisión personalizada y abarca desde no apoyarlo o apoyarlo con toda la fuerza que merece Salomón Jara o abstenerse, remarcó que es una decisión personal.

Samuel Aguilera afirmó que lo que se siente como MORENA, como partido está muy fuerte en virtud de que el Presidente de la República goza de una altísima reputación en el estado de Oaxaca. “Sentimos que en todo el país la que va a ganar es MORENA y sobre todo a imagen de un presidente que está muy fuerte y que tiene un altísimo grado de aceptación”.

Aseveró que lo que acaba de suceder en el Congreso con la Ley Eléctrica lo fortaleció porque fueron “errores de estrategia, no se dieron cuenta de que les estaba poniendo un señuelo y ahora parece que la imagen de la opinión pública le favorece más a Andrés Manuel, esto habla de un partido y evidentemente de las seis entidades donde va a haber elecciones para Gobernador y entre ellos Oaxaca.

Sobre la frase de “traidores a la patria” como ahora se les nombra para denostar a los Diputados que votaron en contra de la Reforma Eléctrica, mencionó que hay unas reglas que se escribieron desde hace dos mil años con el arte de la guerra que nació en China y durante el Medioevo se volvió a escribir otro manual de arte de la política de Maquiavelo y posteriormente grandes pensadores políticos como Gobio y sobre todo los mexicanos en especial de Oaxaca y Veracruz han establecido reglas no escritas, “ellos saben los efectos que tienen estas palabras en un electorado y saben cuándo ponerlas y saben cuando quitarlas, los otros también son parte de un juego, cuando conviene es lenguaje de odio y cuando no les conviene no lo son, son los juegos del poder y el arte de la política.

Por último manifestó que mucha gente no sabe que en Oaxaca va a haber elecciones el próximo 5 de julio, que es una de las elecciones con menos movimiento y ruido”.

Comentarios

Escribe tu comentario