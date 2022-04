Se roban en Jacatepec, combustible de la unidad de Cruz Ámbar Valle Nacional

-Esto sucedió cuando resguardaban la feria anual de ese lugar, por lo que piden respeto por su trabajo ya que todos los que laboran lo hacen de manera voluntaria para salvar vidas.

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca.- Integrantes de Cruz Ambar Valle Nacional denunciaron el robo de gasolina de la única unidad con la que cuentan, informando que esto sucedió cuando asistieron a la feria de Santa María Jacatepec para resguardar la situación, señalando que el combustible fue sustraído de la unidad sin que se dieran cuenta, cuando estos se encontraban en vigilancia.

De esta manera Miguel Ángel Juárez Delfín Delegado del escuadrón 900 adscrito en Valle Nacional, señaló que todos los que participan en los rescates lo hacen de manera voluntaria y que no perciben ningún tipo de sueldo ni del gobierno ni particular, sino que todo lo contrario ellos ponen de sus recursos económicos para atender cualquier incidente, por lo que añadió que no se le hace justo que sucedan este tipo de cosas, ya que todos estos equipos y combustibles se utilizan ante una emergencia y que pudo alguien sufrir las consecuencias, por no poder movilizarlo o haberle dado atención adecuada en su momento.

A tan solo unos meses Cruz Ámbar 900 continua trabajando de manera precaria, ya que a pesar de la voluntad de servir de sus 8 integrantes, no cuentan aún con el equipo suficiente para ofrecer los primeros auxilios, sin embargo han estado coadyuvando con las autoridades de los municipios establecidos sobre la carretera #175 como son Chiltepec, Jacatepec y Valle Nacional, llegando hasta la Sierra Juárez.

De esta manera piden que se respete su trabajo, ya que es un servicio que tiene como prioridad salvar vidas ante los constantes accidentes que se registran en esta carretera que conecta a la Cuenca del Papaloapan con la capital del Estado.

Comentarios

Escribe tu comentario