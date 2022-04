¿Quién perdió y quién ganó con la cancelación del primer debate?

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- ¿Quién perdió y quién ganó con la cancelación del primer debate?, la ciudadanía es uno de los perdedores, aunque para ser sinceros la mayoría de la población lamentablemente no lo ven o escuchan, además esos 700 mil pesos que se destinaron para la realización del debate también se perdieron, porque el IEEPCO pagó a técnicos, operadores y la moderadora, quienes cumplieron con su parte del trato.

Los candidatos también perdieron, porque no tuvieron la oportunidad de señalarse unos a otros de manera directa, de decirse sus verdades, de intentar por esa vía de repuntar un poco en las encuestas y reducir las diferencias.

Y es que el debate entre los candidatos no se realizó, porque Salomón Jara, candidato de Morena-PT-PVEM y PUP, decidió no asistir, debido al fallecimiento de su padre por causas naturales, esto provocó que Alejandro Avilés, candidato del PRI-PRD, anunciara que no asistiría en solidaridad con Jara Cruz, por su parte Naty Díaz, candidata del PAN, pidió al IEEPCO la suspensión y reprogramación del debate.

Partiendo de ahí, considero que fue buena elección que el debate no se realizara, aunque los que si llegaron fueron Ale Morlán de MC y Bersahín López de Nueva Alianza, Ale Morlán declinó participar de última hora, mientras que Bersahín se mantuvo firme y lo comentó en videos que se difundieron en redes sociales.

Sabemos que lo que menos tienen los políticos, la mayoría de ellos, es empatía, pero en esta ocasión Avilés y Naty Díaz se solidarizaron con Salomón Jara, en parte se entiende, porque el debate no habría sido el mismo sin el candidato que puntea en las encuestas, porque Salomón y Avilés van al frente y se iban a dar con todo, es decir no puede haber un “Batman” sin un “Guasón”.

Porque imagínese amable lector que el debate se hubiera llevado a cabo sin Salomón Jara, los de Morena estarían atacando al IEEPCO y al INE por haber realizado el debate sin su candidato, que no tienen sensibilidad, en fin buscarían cualquier argumento para señalar al árbitro electoral, sobre todo porque seguramente los candidatos iban a decir algo referente a Salomón Jara y él, no hubiera estado ahí para defenderse y replicar.

Ahora se tendría que reprogramar el debate, ojalá y el IEEPCO sesione y determine otra fecha y los candidatos puedan ir a debatir y confrontar sus planes de gobierno, porque no se valdría que el árbitro electoral se lavara las manos diciendo que por los tiempos no da para reprogramar el debate.

