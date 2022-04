Candidatos que no llegaron le tienen miedo al debate: Bersahín López López

-Es un compromiso institucional y público para que la gente esté mejor orientada y sobre por quién votar el 5 de junio, señaló el abanderado de Nueva Alianza Oaxaca.

-Denuncia soborno a gobiernos municipales.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- El candidato a la gubernatura de Oaxaca por el Partido Nueva Alianza Oaxaca, Bersahín López López afirmó que su posicionamiento fue muy claro, respeto a la vida personal de Salomón Jara: “entendemos perfectamente que él no podía asistir, es un asunto humano, de familia, pero fue más pretexto de los demás candidatos que se negaron a ir”.

“No podíamos utilizar un hecho tan lamentable como un pretexto, acudimos a saludar personalmente y a darle las condolencias al ingeniero Salomón después de presentarse en el debate, es un compromiso institucional el que teníamos, es un compromiso público, pero también sé que aquellos que nos mienten en discursos tradicionales frente a auditorios que ellos llenan les da miedo debatir”.

Apuntó que Movimiento Ciudadano también llegó, pero al final declinó, “no podemos decir que tenemos un discurso distinto si actuamos como los mismos de siempre, nosotros vamos con una nueva dinámica de participación política, lo decimos en el discurso, pero sobre todo lo demostramos en los hechos”.

Bersahín López López, dijo que se reuniría la Comisión del Instituto para ver si se repone o no el debate, “nosotros propusimos ocho debates no solamente dos, era muy necesario y ojalá sea convocados por otras instituciones debates para que la gente pueda escuchar y ver y así pueda tener una orientación más amplia sobre quién votar el próximo 5 de junio”.

Hizo el llamado a los oaxaqueños para que no se dejen engañar por los partidos de siempre, dijo saber que algunos priistas están presionando a autoridades municipales a cambio de dos millones de pesos para que convenzan a su comunidad de votar; “ese es dinero público, dinero de la gente, que lo tomen pero que no caigan en la trampa o que les digan a ellos claramente que es dinero público, no es posible que en cinco años no hayan dado y hoy los quieren engañar con algo que ni siquiera sabemos si va a llegar”.

“Hay que denunciarlo en la FEPADE, hay que tenerlos en la lupa a estos malos funcionarios públicos que no son todos, pero sí algunos y creo que esta dinámica de apertura, en la que la ciudadanía es más abierta es importante para tener mejores representantes populares y buenos gobiernos, en Oaxaca si hay de otra”.

Aseguró que Nueva Alianza Oaxaca si pondrá una denuncia, indicó que ya tienen a algunos presidentes que les han hecho llegar algunas pruebas por lo que estarán integrando el expediente para poderlo presentar y que se siga el curso legal que tiene, pero la gente tiene que denunciar, que cuando un funcionario priista los esté amenazando, intimidando o funcionario morenista que los están engañando diciéndoles que se les van a acabar los programas sociales si no votan por el partido en el poder federal, eso no es cierto, no se van a acabar los programas, lo que si van a acabarse son los problemas si votan distinto a los candidatos que únicamente engañan y mienten a los oaxaqueños.

