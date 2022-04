Habrá acción jurídica contra quien no pago ISR y quienes omitieron pagar deuda al SAT: Irineo Molina

-El “Gordo Sacre” heredó la deuda de 25 mdp, el finado Fernando Bautista Dávila la omitió e hizo lo mismo Noé Ramírez Chávez, ahora el monto aumentó a casi 80 mdp.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- El Munícipe Irineo Molina Espinoza afirmó que habrá una acción jurídica contra los responsables de la deuda de casi 80 millones que la Administración Municipal de Tuxtepec tiene con el SAT, esto en relación al pago del ISR que no hizo el Gobierno de Antonio Sacre Rangel (El Gordo Sacre), y que omitieron el finado Fernando Bautista Dávila y el ahora Regidor de Panteones Noé Ramírez Chávez.

Mencionó que eso ya lo platicaron con los funcionarios del SAT, que será parejo, contra el que dejó de pagar como de quienes omitieron el pago.

Así como el que sabía el tamaño del problema, haciendo referencia al Despacho que administró la deuda con la promesa de que al final no se pagarían los 25 millones de pesos, monto al que ascendía en ese entonces pero que ahora, aumentó a casi 80 millones de pesos.

“Es lo malo de que cuando uno está en el gobierno te vienen a vender muchas cosas, este Despacho que por mucho tiempo administró el problema con el gobierno anterior que ahora nos dijo a nosotros te ayudamos, esto ya se va a resolver y no vas a pagar nada al final, pero ya pasaron cinco años y metieron en un gran problema al Gobierno Municipal, la única salida es pagar, recuperar lo que se tenga que recuperar y hacer los ajustes necesarios para que esto no siga creciendo porque al final es un hecho irresponsable y lamentable porque nosotros pudiéramos hacer lo mismo, seguir con este esquema de administración del problema pero le estaríamos haciendo un daño a Tuxtepec”.

Detalló que cuando en la Administración del finado Fernando Bautista Dávila detectaron esta deuda de 25 millones de pesos, pero según Hacienda el si recuperó parte del ISR que el Gordo Sacre notificó y no le dio tiempo de recuperar, esto es el juego, pero si hay que decirlo él si pagó su ISR pero lo recuperó, nosotros lo estamos pagando y recuperando porque la Ley de Coordinación Fiscal lo permite, aquí el problema es que se dejó una deuda y ese es el origen del problema.

El Presidente Municipal de Tuxtepec dijo que sostuvo una reunión virtual con funcionarios del SAT y de la Unidad Coordinadora de Entidades Federativas debido a que en la visita que realizó a Palacio Nacional, visitó a algunos amigos relacionados con la Secretaría de Hacienda a quienes les solicitó apoyo sobre el tema y fueran vínculo con el Servicio de Administración Tributaria para poder sentarse a dialogar sobre el pendiente que fue muy sonado en el 2016, cuando al inicio de la Administración del finado Presidente Fernando Bautista Dávila sobre el ISR que se le retuvo a los trabajadores en el Gobierno de Antonio Sacre Rangel, pero que no se pagó al SAT y que en ese momento ascendía a los 25 millones de pesos.

Señaló que el detalle, es que “durante cinco años Bautista Dávila contrató un Despacho con la promesa de que iban a desaparecer esa deuda la cual no sucedió, solamente administraron la deuda, sigue el proceso jurídico porque este Despacho ya se presentó a esta Administración con la intención de ofrecer sus servicios para resolverlo, la misma promesa que tuvo durante cinco años y ahora quiere hacerlo con este Ayuntamiento que represento, el detalle es que en efecto hay un proceso jurídico que aún no determina, y son nulas las probabilidades de que salga a favor del Gobierno Municipal, pero lo que no puede detenerse son los recargos, de 25 millones de pesos hoy asciende esta deuda hacia el SAT a casi 80 millones de pesos”.

Molina Espinoza detalló que el acuerdo que tuvo con el SAT, es hacer un replanteamiento de la deuda en términos legales para ver hasta donde es posible realizar una propuesta hacia el Gobierno Municipal y empezar a coordinar la posibilidad de pago, porque optar por la opción de resolverlo por lo jurídico el riesgo que se corre es que se acabe el trienio, que no se detenga y ya no sean 80 millones de pesos sino mucho más, porque solamente en cinco años creció 55 millones de pesos la deuda y haciendo cálculos al término de esta Administración Municipal sería ya más de 100 millones de pesos.

El Alcalde de Tuxtepec, indicó que de alguna manera se tendrá que pagar esta deuda porque estar en problemas con el SAT no es nada sencillo, es algo no se puede echar hacia atrás y ahora menos ya que la Legislatura aprobó que no puede haber condonación de impuestos.

Dijo que en los próximos días tendrán otra reunión virtual en la que les darán a conocer una propuesta definitiva sobre cuánto ascendería; “lo que hoy si es real son casi los 80 millones de pesos, pero veremos un apoyo para ver que se puede hacer con los recargos y de esa manera encontrar una estrategia para poder pagar”.

Apuntó que la Ley de Coordinación Fiscal permite que del ISR pagado se pueda recuperar hasta el 75%, por lo que, si el Gobierno de Fernando Bautista Dávila hubiera pagado los 25 millones de pesos en aquella ocasión, le hubieran retribuido casi 20 millones de pesos y cinco millones se los iba a quedar el SAT, hay una recuperación inmediatamente del pago y es la oferta que ahorita se tiene.

“Si se pagan los casi 80 millones de pesos se podrían recuperar casi 60 millones de pesos pero 20 millones se perderían y eso para el Gobierno Municipal por no enfrentar esta problemática se sintió de manera considerable e importante, pero a quien le echamos la culpa, al de Sacre o al que omitió esta responsabilidad, el que yo me detenga a buscar un culpable, el propio SAT tendrá que hacer un proceso y también el Gobierno Municipal lo va a hacer, va a iniciar un proceso contra todos pero no podemos detenernos a esperar eso, se tiene que resolver esta deuda porque mes con mes, cada vez que el SAT haga un corte se va a seguir incrementando”, asentó el Edil.

Aseveró que el Cabildo en pleno tendrá que valorar la decisión que se va a tomar porque tanta responsabilidad tuvo quien dejó de pagar en ese caso el gobierno del “Gordo Sacre” como quien hizo la omisión que también es sancionada y eso sería en contra del Extinto Bautista Dávila y Noé Ramírez Chávez que decidieron no resolver el problema, buscaron una salida política para juzgar el pasado y hoy, son 55 millones de pesos adicionales a la deuda original.

Molina Espinoza aseguró que esto va a afectar bastante a las finanzas del Gobierno Municipal porque es imposible tener 80 millones de pesos para pagar la deuda, lo que se tendría que hacer es una estrategia con el Gobierno del Estado, un esquema que plantea el SAT, en el que el Gobierno del Estado pague los 80 millones de pesos e inmediatamente el Sistema de Administración Tributaria le devuelva 60 millones de pesos y la diferencia que no se recupera, se descuente a la Administración Municipal de Tuxtepec de sus participaciones por un tiempo no mayor a un año, sería un financiamiento a través del Gobierno del Estado.

Expresó que el problema que es que el actual Gobierno del Estado ya termina su Administración y se tendría que construir una posibilidad adicional mediante un crédito a corto plazo que les facilite el recurso, pagar, se recupera, se finiquita la deuda y la diferencia que quede a un crédito de corto plazo, pero en estos momentos perder 18 o 20 millones de pesos afectará las finanzas del Gobierno municipal y se tendrían que hacer algunos ajustes que no perjudique a la obra pública ni a los intereses prioritarios que se tienen como Gobierno, “pero sería una irresponsabilidad de nuestra parte administrarlo como lo sugirió el Despacho Contable”.

