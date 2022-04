Estables los precios de pescados y mariscos en Tuxtepec

–Sólo hubo aumento en el costo del kilogramo de robalo y jaiba.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- Durante la Semana Santa el consumo de pescados y mariscos se incrementa y con ello también se elevan los precios de estos productos, sin embargo este año, pescaderías de Tuxtepec reportan que no han tenido aumento en precios de mariscos y pescados, aseguran que los precios se mantienen estables, excepto el robalo y la jaiba.

Rolando Gómez Aguirre comerciante de pescados y mariscos en la zona de la avenida Carranza y Matamoros, afirmó que “los precios hasta ahorita están igual, no han incrementado porque están conscientes de que la Semana Santa solo dura ocho días y los clientes les compran los 365 días del año”.

Además de que “ahora las personas ya no se fijan tanto en las creencias religiosas, ahora vemos que en la casa se come lo que hay y no necesariamente pescado, ahora sí que lo que se tenga, la economía está todavía muy golpeada por la pandemia, antes teníamos mucha venta desde que iniciaba la temporada y por eso decidimos no subir los precios y conservar las ventas” aseguró.

Comentó que lo único que subió su costo es el robalo, de 200 aumentó a 280 pesos el kilogramo y la jaiba que en concha la expenden en 120 pesos.

En cuanto a los costos de pescados y mariscos que mantienen su precio, dijo que la mojarra que es el producto que más consume la gente en esta temporada está en 80 pesos el kilo, el pulpo en 300 pesos, la pulpa de camarón en 250 pesos, por mencionar algunos.

Rolando Gómez Aguirre recomendó a la población que compre productos frescos y de calidad y que compare precios antes de adquirirlos.

Ante la contingencia sanitaria expresaron que la ciudadanía ha recuperado la confianza de asistir esta zona de la ciudad de Tuxtepec a comprar sus productos del mar, debido a que son frescos y garantizan a sus clientes productos de calidad y confianza.

