Accidentes automovilísticos y derrapados, los servicios que más atiende Cruz Ámbar

-Se espera que en estos días incrementen, debido al consumo de alcohol.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- En lo que va de este mes de abril, integrantes de Cruz Ámbar reportan que la mayor parte de servicios que atienden son los accidentes automovilísticos y derrapados, no solo en Tuxtepec, si no en toda la región de la Cuenca del Papaloapan.

El Comandante Municipal de Cruz Ámbar Juan Daniel Fernández Hernández, puntualizó que son alrededor de 10 los accidentes que han atendido en estos primeros días, y aunque están catalogados como automovilísticos se refieren a volcaduras.

Dijo que las causas son el alcohol y manejar cansados, por lo que, basándose en otros años se espera que en esta semana santa estos accidentes incrementen, ya que muchos durante estos días consumen alcohol.

Algunos de los accidentes que ocurrieron son a la altura de Macín Chico, rumbo a la comunidad de Las Piñas, Pinacho además de otros cruceros peligrosos.

Pidió a los automovilistas que no manejen en estado inconveniente, que designen a alguien para conducir, no manejar cansado, y en caso de que acuden a un balneario, que no se introduzcan al agua después de haber comido, y si no saben nadar no meterse a lo más profundo.

