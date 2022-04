Maldita Vecindad pide a Gobierno de México garantizar seguridad de Elena Ríos

-Elena Ríos tiene riesgo en cualquier parte del país a donde se desplaza, ya que su agresor por medio de otras personas la vigila a ella y su familia, publicó la agrupación en su cuenta de twitter.

Ciudad de México.- Integrantes del grupo “La Maldita Vecindad” manifestaron su solidaridad con la saxofonista María Elena Ríos e hicieron un llamado al Subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, que se le devuelvan las medidas cautelares, debido a que uno de sus agresores continúa en libertad.

Es importante mencionar que el pasado 29 de marzo Elena Ríos tuvo una reunión con personal de la SEGOB, para tratar el asunto de sus medidas cautelares, ya que afirma tener temor por su integridad física y la de su familia, debido a que uno de sus agresores continúa libre, incluso en algunas ocasiones ha manifestado que siente que la siguen vigilando.

Fue el 20 de marzo cuando la saxofonista oaxaqueña participó con la agrupación en la edición 2022 del festival “Vive Latino”, por lo que ahora manifestaron su respaldo con el siguiente twitt: “Saludos de Paz y Baile”.

“Hacemos un llamado al señor Alejandro Encinas, la compañera Elena Ríos tiene riesgo en cualquier parte del país a donde se desplaza ya que su agresor por medio de otras personas la vigila a ella y su familia. @_ElenaRios”.

Por su parte Elena Ríos agradeció el apoyo de la agrupación mexicana por medio de su cuenta de twitter: “Gracias hermanos de @MalditaVecindad por acompañarme en esta búsqueda de justicia. Señor @A_Encinas_R sigo esperando me regrese las medidas de protección. Le recuerdo que #MiAgresorSigueLibre, los demás no tienen sentencia y tanto su familia como abogados me siguen amenazando”.

