Reitera Dirigencia de la S-22 en la región, que regreso a clases debe ser responsable

-Todos los involucrados deben estar de acuerdo en regresar.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Dirigente de la sección 22 en la región de la Cuenca del Papaloapan Servando Amador, señaló que las escuelas que aún no han regresado a clases presenciales lo harán después de las vacaciones de semana Santa, por lo que están llamando a que este regreso sea en coordinación con los padres de familia.

Puntualizó que están indicado que el regreso a clases sea una decisión que tomen todos los involucrados, “que haya esa coincidencia entre los padres de familia y los alumnos, en cuanto a los protocolos de salubridad en cuanto a la forma de cómo van a citar a los alumnos, esa parte es donde nosotros estamos dando esa indicación a los compañeros, que no se tomen decisiones de manera irresponsables”.

A pesar de que en la mayoría de las escuelas se está dando este regreso a las aulas, la decisión no se ha unificado, ya que algunas comunidades no quieren el regreso a las aulas hasta que no estén vacunados todos.

Hasta el momento, dijo, el representante sindical que tiene el reporte de que no se han presentando contagios entre los alumnos y entre los maestros, por lo que esperan que todo siga así.

Comentarios

Escribe tu comentario