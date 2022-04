Aplicarán trasplantes y reforestación de 400 árboles en el Muro de Tuxtepec

La empresa encargada de realizar la obra, acordó trasplantar 200 árboles y donar otros 200 ejemplares más.

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- Ambientalistas y autoridades municipales, dieron a conocer las acciones a emprender para no afectar el medio ambiente, esto luego de que se denunció que podría haber un ecocidio en la obra que se realiza en el muro blulevard Francisco Fernández Arteaga.

En un recorrido que hicieron autoridades, ambientalistas y la empresa encargada de realizar la obra, acordaron que se trasplantaran 200 árboles, los cuales estarán en el vivero municipal para su tiempo de adaptación, para que una vez terminado los trabajos, puedan ser colocados nuevamente en el muro boulevard, además la empresa se comprometió a donar otros 200 árboles.

La preocupación de los ambientalistas fue por algunos comentarios que se hicieron en algunos medios de comunicación y en redes sociales, ya que por las maniobras de la maquinaria se dañaron algunos ejemplares, en dicho recorrido se detectaron árboles que están enfermos, mismos que serán derribados, ya que representan un riesgo para quienes acudan a ese espacios.

Los colectivos ambientalistas coincidieron en que estos movimientos de árboles no afectarán a la fauna y aves, ya que no se tocarán aquellos árboles en dónde hay nidos, además el Director de Obras Públicas indicó que la obra no afectará el objetivo principal por el cual fue construido con el objetivo de evitar las inundaciones, ya que los declive no serán afectados.

Otro de los compromisos fue que hay una comisión que se encargará de supervisar los trabajos a efecto de que no se afecte al arbolado y que se respeten los acuerdos que se tomaron.

