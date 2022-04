Este domingo arrancan las campañas al Gobierno de Oaxaca

-Los candidatos y candidatas están afinando detalles para lograr convencer al electorado con sus propuestas y así, ganar la elección del domingo 5 de junio.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- No hay fecha que no llegue y plazo que no se cumpla y es que este domingo 3 de abril inician las campañas a la gubernatura de Oaxaca, todos los candidatos y candidatas junto con sus equipos están afinando detalles para lograr convencer al electorado con sus propuestas y así ganar la elección del domingo 5 de junio.

La primera en arrancar es la candidata de Movimiento Ciudadano (MC) Alejandra García Morlan, ella lo hará con una carrera la cual partirá a las 7 de la mañana de la Alameda de León en el Centro Histórico de Oaxaca de Juárez, media hora más tarde con recorrido lo hará la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) Natividad Díaz Jiménez, ella está citando a las 7:30 de la mañana en la colonia 7 regiones de la capital, haciendo un encuentro con el Oaxaca real.

Por Su parte Salomón Jara, candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, no iniciará su campaña en la capital, sino que los hará en Guelatao, cuna del Benemérito de las Américas, a las 9 de la mañana colocará una ofrenda floral en el monumento a Benito Juárez, lugar en dónde 4 años seguidos el Presidente López Obrador ha conmemorado su natalicio, ahí mismo en Guelatao dará una conferencia de prensa, para después irse a un mitin que hará en Ixtlán de Juárez, donde dará a conocer sus propuestas, el mitin está programado a las 10 de la mañana.

El candidato del PRI-PRD Alejandro Avilés Álvarez, iniciará su campaña a las 10 de la mañana con una caminata que partirá de la Alameda de León a la plaza de la danza, lugar dónde tendrá un mitin con militantes y simpatizantes, a quienes les dará a conocer sus propuestas y acciones de gobierno en caso de ganar la elección, en la caminata participarán los integrantes de su equipo de trabajo, el cual presentó el pasado 31 de marzo.

Al cierre de esta redacción, el candidato de Nueva Alianza Oaxaca (NAO) Bersahin López López no ha dado a conocer dónde y a qué hora arrancará su campaña, aunque se presume que también será en la capital del estado, el periodo de campañas es de 60 días, tiempo en que los candidatos y candidatas recorrerán los 570 municipios de las 8 regiones para convencer a la ciudadanía que sus propuestas y su proyecto es el que más le conviene a Oaxaca.

