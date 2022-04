Pide Naty Diaz que Murat saque las manos del proceso electoral en Oaxaca

-Dijo que el mandatario estatal solo está tratando de ensuciar la contienda con las difamaciones hacia su persona y hacia el PAN.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- A unos días de que inicie el proceso electoral para elegir al Gobernador del Estado, la virtual candidata del Partido Acción Nacional Naty Díaz arribó a la Cuenca del Papaloapan, donde se reunió con diversos sectores de esta región y aprovechó para atender a los medios de comunicación y así, pedir al Gobernador Alejandro Murat que saque las manos de este proceso, pues dijo que esta tratando de ensuciar la contienda electoral a base de difamaciones en contra de su partido y de su persona para confundir al electorado.

Señaló que a pesar de su crecimiento político, las encuestas no la están tomando en cuenta y dijo que la han quitado totalmente de la terna de aspirantes a la Gubernatura de Oaxaca, por lo que detalló que esta situación tiene un trasfondo político que viene del interior del Ejecutivo Estatal y pide no involucrarse en este proceso, pues aseveró que el enemigo del Gobierno no es Naty Díaz, sino la pobreza y marginación que vive el Estado y que lo pone en el lugar número 29 a nivel nacional y que eso si debe de ser motivo de preocupación para Murat Hinojosa.

En lo que respecta al Gobierno Federal y su revocación de mandato, manifestó que sólo busca impulsar al candidato de Morena, ya que es un dinero tirado a la basura, dinero que hará bien si se destinara a otros sectores como el sector salud, que es en donde más falta hace en la actualidad.

Sin embargo a pesar de esta situación, dijo no temerle a esta elección y que los resultados arrojados en los últimos días posteriores a las elecciones en 7 municipios de Oaxaca, les da la oportunidad al electorado de reflexionar su voto lo que consideró que estos resultados, benefician a su partido y sobre todo reitera que no es imposible ganarle a Morena y en estos resultados se confirma.

Comentarios

Escribe tu comentario