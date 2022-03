Le fue mal a MORENA, perdieron 6 de 7 municipios en elección extraordinaria en Oaxaca

¿Será porque algunos han pecado de soberbios?

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- A Morena no le fue bien en la elección extraordinaria que se celebró este domingo 27 de marzo en 7 municipios, pues perdió en 6 de 7, aunque la oposición no debe cantar victoria, porque de los 6 municipios que perdió Morena, 3 los ganó el Partido Verde, aliado en la coalición “Juntos Hacemos Historia” para la elección al Gobierno de Oaxaca.

Pero ¿Qué pudo ocasionar esta derrota en las urnas? Un factor puede ser que muchos seguidores de Salomón Jara, ya se sienten funcionarios y secretarios en el próximo gobierno, y es que para nadie es un secreto que muchos de ellos se han mostrado soberbios, creídos, hasta inalcanzables, algo que hizo el PRI cuando estuvo en el poder, ¿notan alguna diferencia?

Si los morenos no se bajan del ladrillo o de su nube, podrían llevarse un susto, porque la gente ya demostró que no va a tolerar actitudes altaneras de parte de quienes ya se sienten en el poder y eso que aún no llegan, no les quiero platicar cómo se van a poner cuando lleguen, y es que la diferencia en las encuestas es considerable, incluso hay quienes dicen que es irreversible, lo cierto es que el PRI y los demás partidos no la tienen fácil, aunque eso eso quiere decir que no sea posible ganarle a Morena.

Otra lección que dejan los comicios extraordinarios, es que si Morena sigue confiado en que solo con la marca van a ganar Oaxaca, podrían estarse complicando muchas cosas, porque el PRI sabe hacer campaña a ras de piso, incluyendo algunas “marrullerías”, así que si no quieren llevarse un susto, esos que andan sobrados, alzados y soberbios, deberían recordar que aún no son nada.

