Muestran malas condiciones de infraestructura del mercado Flores Magón

Nosotros si queremos la remodelación del mercado, señala grupo de locatarios, es capricho de algunos locatarios no permitir la obra del recurso.



Sergio Vázquez Herrera.

Tuxtepec, Oax.- Locatarios que están a favor de la obra de remodelación del mercado “Flores Magón”, mostraron las malas condiciones en las que se encuentra el edificio y sostienen que la reconstrucción de este centro de comercialización de productos es una necesidad ya que en cualquier momento se puede suscitar un accidente.

Filtraciones en las paredes techo, varillas salidas en algunas partes por la caída de parte del cemento del techo, pésimas condiciones de la instalación eléctrica, cuarteaduras, hundimientos por la humedad, conductores de cables amarrados con mecates, comedores sin campanas entre otras afectaciones fueron mostradas a reporteros durante un recorrido por las instalaciones del centro de abastos como pruebas de que es necesaria la obra de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Nohemí Alfonso Deceano acompañada de un grupo de locatarios señaló que quienes se oponen a la inversión para mejorar y dignificar el mercado “Flores Magón” no deben ser egoístas, “si ellos tienen dinero para arreglar sus locales, que bueno, pero no todos pueden hacerlo y no es justo, desde hace muchos años hemos pedido que se le inyecten recursos y ahora que el Gobierno Federal nos está regresando nuestros impuestos con esta obra no es justo que la dejemos ir y, no es válido que unos cuantos, por un capricho no quieran la remodelación, apuntó.

“Queremos un cambio verdadero para Tuxtepec, queremos un cambio en el mercado “Flores Magón” y hoy le decimos al Presidente Municipal Irineo Molina que no está solo, que tiene el respaldo de la mayoría de los locatarios para que se haga la obra y a SEDATU que vengan para ponernos de acuerdo cuándo nos cambiamos al lugar que tienen destinado para que ocupemos durante el tiempo que demorará la obra”, indicó Alfonso Deceano.

Cabe mencionar que el pasado viernes, el grupo que se opone a la obra en reunión con el Presidente Irineo Molina Espinoza, representantes de SEDATU y Gobierno del Estado reiteraron su postura de no permitir la reconstrucción de este mercado.

Hoy por la mañana el Alcalde de Tuxtepec a través de un comunicado fijó su posición sobre el tema lamentando que no acepten esta inversión cuando es lo que se necesita en el municipio y afirmó que será SEDATU la que tendrá que tomar una decisión ya que fue la que licitó y contrató esta obra del Gobierno Federal.

