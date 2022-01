Se registra Alejandro Avilés como precandidato del PRI al Gobierno de Oaxaca

Dijo que el PRI va a ganar la elección porque llegan unidos y no divididos como otros partidos

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Al más puro estilo priísta, con una calenda, con la militancia en la sede estatal del PRI, con los referentes estatales del partido, con diputadas y diputados, con banderas, con pancartas, con mensajes de apoyo, este jueves se registró Alejandro Avilés Álvarez como precandidato del partido tricolor al Gobierno del Estado de Oaxaca.

El auditorio Luis Donaldo Colosio estaba abarrotado, la militancia priísta se olvidó de la pandemia, de la sana distancia, aunque los asistentes si portaban su cubrebocas, cuando Alejandro Avilés entró a la sede del PRI, la ovación creció, los gritos de apoyo se dejaron escuchar, las banderas empezaron a agitarse, porque su precandidato ya había llegado.

El inicio de la asamblea se dio en medio de empujones, pues todos querían estar cerca de quien se convertirá en el candidato del PRI al Gobierno de Oaxaca, presentó sus documentos, pero no se pudo ver este momento porque la gente se amontonó, luego Avilés se fue al centro del auditorio, en una plataforma, ahí dio su mensaje a la militancia.

Dijo que el PRI hará una campaña limpia, porque no tienen tiempo para estar descalificando a los demás, se enfocará en dar a conocer sus propuestas de gobierno, recorrerá las 8 regiones del estado acompañado de la estructura priísta, la cual está unida e integrada por hombres y mujeres valiosas.

Hizo énfasis en que la población tendrá dos opciones, la de continuar por el camino que ha trazado el Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, porque en este sexenio ha habido gobernabilidad, seguridad, obra pública, proyectos, educación y salud, la otra alternativa es un retroceso que provocará que se pierda todo lo que se ha ganado.

Enfatizó que está listo para ganar, a los adversarios les dijo que si pensaban que el PRI iba a llegar dividido, no es así, señaló que sus adversarios no la tendrán fácil, porque el partido tricolor va a ganar, porque llegan juntos, unidos y con el compromiso de continuar trabajando por el bien del estado de Oaxaca.

Durante su discurso, Alejandro Avilés hizo subir al templete a cada uno de los que lo han apoyado, entre ellos Eviel Pérez Magaña, Eufrosina Cruz Mendoza, Mariana Nassar Piñeyro, Paco Villarreal, Heliodoro Díaz Escárraga, Hector Pablo Ramírez Puga Leyva, quienes le levantaron la mano en señal de triunfo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario