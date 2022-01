Se investigará el patrimonio de los bienes municipales para saber en que condiciones se otorgaron: Marcos Bravo

-Explicó que hasta el momento se desconoce en qué condiciones se dio en comodato un predio a la empresa Kola Loka, ya que hasta el momento no hay una cláusula que aclare en que condiciones se dono este terreno.

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca:- El Regidor de Patrimonio Municipales Marcos Enrique Hernández Bravo, señaló que se hará una investigación sobre la donación de derechos del predio a donde se tendría que haber instalado la empresa Kola Loka, pues hasta el momento dijo desconocer si existe una cláusula del contrato con la mencionada empresa después de que hace algunos años no se cumplido con esto acuerdo donde se generaría empleos directa e indirectamente en este municipio.

Explicó que es importante conocer en que condiciones se otorgó esta donación a la empresa Chilena que generaría alrededor de 30 empleos de manera directa y cientos de manera indirecta dirigidos a los productores hule que supuestamente serían los beneficiarios con la venta de látex, uno de los ingredientes principales para la producción del conocido pegamento, por lo que añadió que en base a esta cláusula seria dado a conocer a la opinión pública y también actuar si fuera necesario, para que este predio regrese de nuevo como patrimonio municipal.

Por otro lado menciono que el Cabildo aprobó ña donación de otro terreno ubicado en el bulevar Sostenes Bravo donde se realizará la construcción de una base para la policía Estatal, sin embargo aclaró que existe una cláusula de este comodato, de que si en un plazo de 2 años no se construye nada, el predio regresaría a las arcas municipales.

Así mismo mencionó que se estará realizando una investigación exhaustiva de los bienes municipales con la que cuenta este ayuntamiento y conocer en qué condiciones se han otorgado y sobre todo si estos se encuentran bajo las condiciones legales en la que estén siendo utilizados.

