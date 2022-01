Recibe IEEPO nuevas instalaciones de la Escuela Primaria “Andrés Portillo” de San Martín Tilcajete

-El encargado del Despacho, Ernesto López Montero entregó a las autoridades municipales las instalaciones desocupadas

Comunicado

San Martín Tilcajete, Oax., 19 de enero de 2022.- El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) recibió de las autoridades de San Martín Tilcajete, las nuevas instalaciones de la Escuela Primaria “Andrés Portillo”, la cual fue reubicada en una propiedad donada por el ayuntamiento del lugar, donde ahora cuenta con amplios espacios e infraestructura segura y funcional para las actividades escolares de las y los alumnos.

A nombre del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el encargado de Despacho del Instituto, Ernesto López Montero, ante el presidente municipal, Raymundo Jiménez y el diputado federal Azael Santiago Chepi, formalizó la recepción del plantel y a su vez entregó a la autoridad el antiguo inmueble, que fue desocupado en su momento debido a las afectaciones que presentó por el sismo de 2017.



En presencia de madres, padres de familia y autoridades agrarias, el funcionario resaltó que con este acto se brinda certeza y seguridad jurídica sobre los predios, además de que en una suma de esfuerzos con la comunidad y la autoridad municipal de San Martín Tilcajete se apoya el desarrollo de un proyecto cultural.

López Montero agradeció también su generosa aportación al donar el nuevo terreno para la escuela primaria de la que ya se hizo el cambio de domicilio, las gestiones legales correspondientes y en breve se concluirá el equipamiento y entrega de mobiliario.

Ante la directora de la Escuela Primaria, Maribel Sánchez Zárate y de la presidenta municipal de Asunción Ocotlán, Concepción García, resaltó también el compromiso y labor incansable de maestras y maestros, quienes a pesar de las condiciones por la pandemia sanitaria, han cumplido con empeño y dedicación con su responsabilidad de enseñar.



Por su parte, el diputado federal, Santiago Chepi reconoció la disposición del IEEPO para trabajar en conjunto con las autoridades de San Martín Tilcajete y atender sus planteamientos en coordinación con los gobiernos federal y estatal en beneficio de las y los habitantes.



Las nuevas instalaciones de la Escuela Primaria “Andrés Portillo”, que atiende a 200 alumnas y alumnos, cuentan con 10 aulas, módulo de sanitarios, cisterna, cancha de basquetbol y plaza cívica.



El inmueble en el que funcionó anteriormente por casi 60 años, resultó dañado debido al sismo de 2017 y el dictamen de la Coordinación de Protección Civil del Gobierno del Estado señaló que no podía seguir siendo utilizado como recinto escolar; de ahí que la comunidad donó un terreno donde se edificó el nuevo plantel.









