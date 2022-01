Propone Diputado Sergio López homologar Ley de Revocación de Mandato en Oaxaca

Señala que el texto no está acorde a lo que está establecido en la Carta Magna ni en la Reglamentación Federal.

Jorge Acevedo

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- El Diputado Local por MORENA Sergio López Sánchez, presentó una iniciativa con proyecto de decreto, para homologar la Constitución Política del Estado de Oaxaca con la Constitución Federal, en lo que se refiere a la revocación de mandato, ya que no está “alineada”.

Refirió que la figura de la revocación de mandato ya está contemplada en la Constitución Local, sin embargo el texto no está acorde a lo que está establecido en la Carta Magna y tampoco lo está con el contenido de la Reglamentación Federal, por lo que considera que es pertinente realizar las adecuaciones necesarias.

El texto en contemplado en la Constitución Local establece lo siguiente: “Procede la revocación de mandato del Gobernador del Estado cuando se presente los supuestos y se cumplan los requisitos que a continuación se enuncian:

a) Se formule la solicitud por escrito y la suscriban cuando menos veinte por ciento de los ciudadanos oaxaqueños inscritos en la lista nominal de electores del Estado, ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

b) Haya transcurrido al menos la mitad del mandato del Gobernador del Estado.

c) Se expresen los fundamentos y las razones que llevan a solicitar la revocación del mandato por violaciones graves a la Constitución Política del Estado.

d) Se expresen los fundamentos y las razones que llevan a solicitar la revocación del mandato por acciones atribuibles directamente al Gobernador del Estado que puedan ser consideradas como delitos de lesa humanidad.

e) Se presente la solicitud en forma y términos que marque la ley ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

Mientras que el párrafo 1 fracción IX del artículo 35 de la Constitución Política afirma que: “Será convocado por el Instituto Nacional Electoral a petición de los ciudadanos y ciudadanas, en un número equivalente, al menos, al tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo menos diecisiete entidades federativas y que representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas”.

