Procederán jurídicamente contra organizadores del baile en Mazín Chico Tuxtepec

La comunidad no contaba con el permiso para realizarlo, además de que están prohibidos los eventos masivos.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Regidora de Hacienda y Salud Pública en Tuxtepec, Guadalupe Cárdenas, señaló que la comunidad de Mazin Chico no contaba con un permiso para realizar un baile, por lo que actuarán legalmente ya que además los eventos masivos en lugares abiertos y cerrados están suspendidos.

Dijo que fue un error de los organizadores y que esperan que esto no tenga consecuencias “que no aumenten los casos en la localidad, yo estoy segura que no solo hubo gente de Mazin, ya se está viendo en el área del jurídico, aquí lo que necesitamos es que la gente comprenda que es por el bien de ellos”.

Explicó que la orden para evitar eventos es estatal, pero además el comité covid-19, que sesionó el pasado martes acordó entre sus medidas suspender por lo menos durante 4 semanas, todos los eventos masivos y con esto evitar lo que ocurrió en la comunidad de San Juan del Río Choápam, que tras un baile hubo un brote masivo de covid.

Llamó a la prevención para evitar que haya “de golpe” muchos casos de covid-19, y que esto traiga como consecuencia que no haya camas en los hospitales y sobre todo las largas filas por la compra de oxígeno.

Aunque no se pudo evitar realizar el baile en la comunidad de Mazin Chico, ya suspendieron 2 permisos para eventos masivos en otras comunidades que estaban programados para los próximos días, por lo que reiteró que es importante que todos tengan la conciencia necesaria del daño que pueden ocasionar al realizar estos bailes.

Pidió no relajar las medidas como el lavado frecuente de manos, la sana distancia, el uso correcto del cubrebocas.

