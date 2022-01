Poca respuesta de concesionarios para renovar unidades en la Cuenca: SEMOVI

Son pocas las empresas que han mostrado interés en renovar sus unidades.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) informó que desde a principios de este año, se han estado recibiendo las solicitudes de concesionarios para que renueven sus unidades, esto aplica para todas las modalidades de transporte público, así lo dio a conocer Margarito Martinez Galindo encargado del módulo en Tuxtepec.

Dijo que desde el mes de diciembre se dio a conocer el programa para que los dueños de urbanos, taxis y prestadores de servicios foráneos se acercaran al módulo de atención y así iniciar con los trámites con el fin de renovar sus unidades y mejorar el servicios a los usuarios.

A pesar de que ya cuentan con algunas semanas de haberse lanzado este programa, Martinez Galindo mencionó que el proceso va lento y son pocos concesionarios los que han mostrado interés en realizar los trámites, los que más han acudido son de los municipios de Jalapa de Diaz, Ojitlán, San Pedro Ixcatlán y algunos concesionarios de Tuxtepec.

Enfatizó que si se busca hacer algún ajuste a la tarifas en las distintas rutas, deberán con el requisito de haber renovado sus unidades, para que de esta manera el servicio pueda tener un costo que sea aceptado por los usuarios que utilizan estas unidades.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario