Pide diputada Gabriela Pérez atención prioritaria a adolescentes embarazadas

-Expuso que este tema continúa siendo uno de los factores que contribuyen a la mortalidad materno-infantil

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 20 de enero de 2022.- La legisladora Elvia Gabriela Pérez López propone tomar medidas urgentes que prevengan, informen, orienten, atiendan, controlen y vigilen el embarazo adolescente.

Por lo que expuso que este tema continúa siendo uno de los factores que contribuyen a la mortalidad materno-infantil, además de que las niñas en zonas rurales empobrecidas son más proclives a quedar gestantes.



Ante estas problemáticas la diputada Pérez López de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, propuso reformar la Ley Estatal de Salud para eliminar los embarazos no planeados en niñas y adolescentes.



“Hoy resulta indispensable y urgente atender este problema a fin de erradicar los embarazos no planeados en las niñas y las adolescentes. Promover acciones que visibilicen, legislen y reglamenten estas prácticas detestables, sancionando a todos aquellos que participen, tanto activamente, o por omisión en la comisión de este delito”.



“Estoy absolutamente convencida que esta acción nos llevará a tener un mejor futuro, más justo e igualitario, donde las y los oaxaqueños tengamos una sociedad más sana y respetuosa sobre todo para aquellos que, por usos y costumbres, son marginados y dejados sin una justificación razonable”, finalizó.



La iniciativa fue turnada para su estudio y dictaminación a la Comisión Permanente de Salud.





