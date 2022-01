En Oaxaca cuarta ola aumenta contagios de COVID-19, este día 863 casos nuevos y dos decesos

-Hay cuatro mil 595 casos activos en 185 municipios, y una ocupación global del 31.5%

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 19 de enero de 2022.- Al corte de este miércoles, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), tienen contabilizados 863 casos nuevos de COVID-19, dos lamentables decesos y cuatro mil 595 casos activos en 185 municipios.



En este sentido, la institución precisa que solo aplicando estrictamente todas las medidas sanitarias se podrá cortar la cadena de contagios y desacelerar la rápida transmisión de este coronavirus; usar el cubrebocas de forma correcta (que cubra nariz y barbilla), mantener la sana distancia de 1.5 metros, lavarse las manos y evitar los lugares concurridos y con poca ventilación, siguen siendo acciones eficaces contra la pandemia.



En el informe técnico de este día, se han acumulado 91 mil 40 casos confirmados y cinco mil 690 defunciones, se han recuperado 80 mil 755 personas del SARS-CoV-2 y seis mil 163 casos sospechosos.



Por Jurisdicción Sanitaria, Valles Centrales contabiliza 54 mil 821 casos confirmados y dos mil 533 defunciones, Istmo 12 mil 991 casos confirmados y mil 209 decesos, Mixteca siete mil 124 casos confirmados y 581 defunciones, Costa seis mil 508 casos confirmados y 474 personas perdieron la vida, Tuxtepec seis mil 458 casos confirmados y 568 decesos, Sierra tres mil 138 casos confirmados y 325 muertes.



Los casos positivos de COVID-19, afectan a 97 municipios del estado, siendo los principales, Oaxaca de Juárez con 263, Heroica Ciudad de Huajuapan de León 45, Santa María Huatulco 42, San Felipe Jalapa de Díaz 40, Salina Cruz 35, Santa Cruz Xoxocotlán 27, Santa María Atzompa 23, San Pedro Comitancillo 21, Ciudad Ixtepec, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza y San Pedro Pochutla 18 cada uno, San Juan Bautista Tuxtepec 17, Santo Domingo Tehuantepec 16, Ocotlán de Morelos 15, el resto de 13 a un solo caso.



De las cinco mil 690 defunciones, por sexo tres mil 630 son hombres y dos mil 60 mujeres, por grupo de edad, de 65 y más se contabilizan dos mil 659 decesos, de 50 a 59 años de edad mil 196, de 60 a 64 con 778, las comorbilidades asociadas son la hipertensión arterial con 39.2%, seguido de diabetes con 36.6%, obesidad 21.1% e insuficiencia renal con 6.4%.



Este día se registran tres nuevos hospitalizados de un total de 128 que están recibiendo atención médica, hay 278 camas disponibles de un total de 406, siete hospitales están al 100% de su ocupación, y la red global es del 31.5%. La Jurisdicción Sanitaria de la Mixteca, registra un porcentaje de camas ocupadas del 59.5%, seguido de Tuxtepec con 38.2%, y Valles Centrales con 34.4%.



La dependencia enfatiza la importancia de seguir aplicando las medidas preventivas, pues solo con la suma de esfuerzos entre las autoridades y la población disminuirán los contagios, así como retroceder de color en el semáforo epidemiológico, lo que cual también afectará a la economía de la entidad.





Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario