Continúan comparecencias con estricto apego a medidas de salud pública: Laura Estrada

-Para evitar el incremento en la propagación del virus Covid-19, los comparecientes deberán abstenerse de trasladar al personal de su dependencia.

COMUNICADO

San Raymundo Jalpan, Oax. 19 de enero de 2022.- La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Sexagésima Quinta Legislatura de Oaxaca, presidida por la Diputada Laura Estrada Mauro presentó un acuerdo parlamentario para la modificación del formato de las comparecencias de rendición de cuentas de las y los titulares de las dependencias del Gobierno del Estado previstas de acuerdo al calendario establecido del 20 de enero al 10 de febrero, con el propósito de resguardar la vida y la salud de los que participan en este acto oficial, con medidas preventivas contra el Covid-19.

Laura Estrada Mauro explicó que interesados en contribuir en la reducción de los riesgos ante la pandemia que enfrenta nuestra sociedad, la Jucopo acordó aplicar con mayor precisión las medidas de salud pública, y evitar el incremento en la propagación del virus Covid-19, además de agilizar los actos parlamentarios que se desarrollan en el recinto oficial del Congreso de Estado.

De esta manera, el Pleno aprobó con 35 votos que previo a la presentación del desglose de la información emitida en el Quinto Informe del Gobernador de Oaxaca, las y los titulares a comparecer deben enviar su escrito con 72 horas de anticipación a los diputados de esta Legislatura Local, y evite acompañarse de invitados o grupos numerosos de personas.

Los responsables de las secretarías convocadas a comparecer deberán rendir protesta de decir verdad y tendrán 20 minutos para informar sobre el desarrollo de sus acciones en beneficio de los oaxaqueños y del buen manejo del gasto público.

Las y los diputados tendrán 5 minutos para emitir sus cuestionamientos, y el orden de participación será el siguiente: Partido Verde Ecologista de México, Partido Nueva Alianza, Partido Unidad Popular, Partido Acción Nacional, Partido del Trabajo, Partido de la Revolución Democrática, Partido Revolucionario Institucional y Partido Morena.

Una vez concluida esta primera etapa, el o la titular tendrá 15 minutos para responder las preguntas emitidas y los parlamentarios podrán generar un posicionamiento a lo respondido por el compareciente en 3 minutos, para posteriormente, el o la presidenta de la Comisión responsable efectuará la clausura de dicha sesión.

La Presidenta de la Jucopo declaró que las comparecencias deben continuar porque se debe cumplir con el derecho de los oaxaqueños a estar informados sobre las actividades realizadas y el desarrollo de las políticas públicas creadas para el desarrollo del Estado y en bienestar de las familias oaxaqueñas.

