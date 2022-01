Club Rotario Tuxtepec-Cuenca recibe solicitudes para gestionar sillas PCI para menores

Posterior a la solicitud se les tomaran medidas ya que las sillas son del tamaño de los menores de edad.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Club Rotario Tuxtepec-Cuenca, estará recibiendo solicitudes para los menores de edad que necesiten sillas de ruedas, las cuales son sillas que padecen parálisis cerebral infantil o espalda bífida.

La Directora de Servicios del Club Rotario Michell Baldomero Yáñez dijo que las solicitudes las estarán recibiendo en las instalaciones del DIF de Tuxtepec hasta el próximo 28 de enero, para posteriormente gestionarlas con los integrantes del Club rotario de la Huasteca Veracruzana en coordinación demás con la Fundación Fope Haven West.

Una vez que una persona interesada ingresa la solicitud, se le informa de cuándo podrán llevar al menor para que se le tomen las medidas, ya que las sillas son acordes al tamaño de los menores de edad.

Como Club rotario Tuxtepec-Cuenca podrá gestionar de 10 a 15 sillas para mejores delo 3 años 15 años de edad, por lo que si alguien esté interesado pueden llamar al teléfono 287 100 2266 y así se les da una cita para que el médico esté presente.

A decir de la integrante de este Club Rotario, los costos de las sillas son de más de 10 mil pesos, por eso a importancia de que quienes la necesiten, deben de acudir con ellos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario