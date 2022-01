Aprueba cabildo de Santa Lucía del Camino no otorgar permisos para giros negros

Los negocios que no cuenten con permiso, serán clausurados afirmó el edil Juan Carlos García Márquez.

Graciano Gómez/Jorge Acevedo

Santa Lucía del Camino, Oaxaca.- El Presidente Municipal Juan Carlos García Márquez, informó que este miércoles el cabildo aprobó una iniciativa para suspender el otorgamiento de permisos y licencias para giros negros en este municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca de Juárez, esto será hasta después de revisar los expedientes.

Señaló que si se otorgarán permisos para aquellos negocios que pretendan vender bebidas alcohólicas en envases cerrados y para llevar, además refirió que los negocios que ya cuentan con su permiso seguirán dando el servicio, ya que uno de los compromisos que hizo en campaña fue que Santa Lucía del Camino deje de ser “el patio trasero” de la capital.

García Márquez precisó que el área de comercio y los inspectores recorrerán todos los giros negros del municipio, aquellos que no tengan permiso, serán clausurados y no se les otorgará ningún permiso, también se revisarán los decibeles del sonido, ya que suele ser molesto para los vecinos, quienes no pueden descansar durante la noche.

El edil comentó que al no darse el proceso de entrega-recepción, se desconoce el número de giros negros que operan en el municipio, además aclaró que al no otorgar permisos, se podrá regularizar los que ya están operando, asimismo indicó que el exceso de giros negros fue una de las demandas que le hizo la población.

Agregó que se dará de baja al personal del ayuntamiento que se le compruebe que ha estado cobrando para dar los permisos a giros negros de manera clandestina, esto lo dijo porque en los últimos días del año se abrieron varios giros negros, mismos que también serán revisados sentenció el edil de Santa Lucía del Camino.

Comentarios

Escribe tu comentario