Anuncian PAN, PRD y NAO que irán en candidatura común

Cada partido tendrá su propio proceso interno y después elegirán al candidato o candidata que los represente.

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Las dirigencias estatales del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de Nueva Alianza Oaxaca (NAO), dieron a conocer este jueves que buscarán ir en una candidatura común, la convocatoria será abierta, por lo que no descartan que Susana Harp pueda ser su abanderada.

Los dirigentes de los tres institutos políticos acordaron que cada partido llevará a cabo su proceso interno para el registro de precandidaturas, cuando estén registrados cada uno de ellos, se buscará el mecanismo para elegir al mejor perfil, para registrarlo como su candidato o candidata al Gobierno del Estado de Oaxaca.

En su participación el Dirigente de Nueva Alianza Bersahín López López, comentó que se decidió buscar una candidatura común con el PRD y el PAN, ya que el objetivo no es generar una coalición para ganar la elección, sino elegir al mejor perfil para tener un gobierno ciudadano, el cual es un reclamo de la población.

Por su parte Tomás Basaldú, Presidente del PRD en Oaxaca, mencionó que se acordó con el PAN y Nueva Alianza ir en candidatura común, para ello han tenido una serie de reuniones para poderla concretar, asimismo reafirmó que cada partido tendrá su proceso interno y después se elegirá al mejor perfil.



El panista Juan Iván Mendoza, mencionó que la alianza es para gobernar Oaxaca y no para ganar la elección, señaló que los otros partidos han hecho las cosas mal, sobre la coalición que integraron MORENA, el PT, el PVEM y el PUP, es una alianza perversa, ya que fomenta el populismo, por ello señaló que esta alianza con el PRD y NAO, se han encontrado coincidencias para no equivocarse como en el pasado.

Sobre el desempeño del actual Gobierno del Estado, señalaron que tienen a la entidad en rezago, con altos índices de inseguridad, falta de productividad y justicia social, en ese sentido dijeron confiar en anteponer el interés de los ciudadanos antes que el de los partidos políticos, para estar a la altura de lo que pide la ciudadanía.

