Tras convenio con el RAN, gobierno de Tuxtepec busca dar certeza jurídica a núcleos ejidales

Con este convenio los ejidatarios no tendrán que acudir a Oaxaca a realizar los trámites.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Con la finalidad de darle la agilidad y facilidad de atender de algunos trámites a los campesinos del municipio de Tuxtepec, el gobierno municipal que encabeza Irineo Molina Espinoza, firmó un convenio con el Registro Agrario Nacional (RAN).

Este convenio ayudará a que los campesinos y ejidatarios no tengan que acudir a la ciudad de Oaxaca a hacer los trámites, ya que el RAN no cuenta con oficinas en los municipios solo en la ciudad de Oaxaca, por lo que ya podrán hacer los trámites de manera más fácil con la firma de este convenio.

En Tuxtepec hay 69 núcleos ejidales, de los cuales son 68 ejidales y uno comunal, y ahora con este convenio podrán tener una certeza jurídica a sus derechos agrarios, entre los que destacan los depósitos de la lista de sucesión, expedición de certificados parcelarios de uso común, enajenaciones, así como títulos de propiedad de solares.

Con la firma de este convenio además se va a capacitar al personal de la oficina de agraria municipal, y a los órganos de representación y con esto atender los trámites que se vayan presentando.

A pesar de que este convenio, los solicitantes tendrán que pagar el costo de los tramites, esto de acuerdo a las normas fiscales correspondientes.

En la firma de este documento estuvieron autoridades municipales, así como representantes del RAN en Oaxaca Javier Mancilla Miranda, así como representes ejidales del municipio.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario