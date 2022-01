PRI en Oaxaca con posibilidades de ganar la elección afirma Javier Villacaña al asumir dirigencia

-Señaló que a “los de enfrente” la soberbia los hace vulnerables, además de no tener propuestas ni resultados

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- En su mensaje luego de haber asumido la Presidencia del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Javier Villacaña Jiménez reconoció los errores que ha cometido el partido, mismos que cometieron unos cuantos, señaló que la realidad es que hay miles de priístas trabajadores, honrados y capaces.

Agregó que el partido tiene una gran oportunidad de ganar la elección al Gobierno del Estado de Oaxaca, ya que a “los de enfrente” la soberbia los hace vulnerables, no tienen propuestas ni resultados, ya que todo lo cifran en una persona y en el culto que le hacen a su ego y personalidad.

También denunció el mal manejo de la pandemia por parte del Gobierno Federal, así como la falta de medicamentos para niños con cáncer, el número de muertos por Covid, señaló que la economía del país está colapsada, mismas que son realidades que afectan a las familias, para cambiar esta situación dijo Villacaña, es necesario reorganizarce.

Refirió que para lograr esto, se retomarán los postulados originales del PRI, innovar e implementar estrategias acorde a los tiempos modernos, poner el partido al servicio de la militancia, escuchar sus demandas e inquietudes, recorrer y reforzar la estructura en las 8 regiones del estado, así como tender puentes y enlaces con los sectores de la sociedad.

Otro de los objetivos es que buscarán y rescatarán a los priístas que se fueron tras el espejismo de la 4T, se convocará a la unidad para hacer el PRI un partido triunfador, Villacaña Jiménez dijo que en Oaxaca el PRI tiene historia, presente y futuro, pues hay resultados tangibles en el Gobierno del Estado que encabeza Alejandro Murat Hinojosa.

Además precisó que es importante recordarle a la sociedad lo que el PRI ha hecho bien a lo largo de los años, se tiene que presumir los logros y capitalizarlos, ya que los logros son más que los errores que los demás partidos señalan, asimismo agradeció el trabajo que realizó Eviel Pérez Magaña durante el tiempo que estuvo al frente del partido.

